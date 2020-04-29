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Gülse Birsel'den duygusal paylaşım; Jet Sosyete final mi yapıyor?

Jet Sosyete dizisinin senaristi ve oyuncusu Gülse Birsel, dizinin ekrana veda edeceğini bir video ile hayranlarına duyurdu.

29 Nisan 2020 Çarşamba 21:02
Gülse Birsel'den duygusal paylaşım; Jet Sosyete final mi yapıyor?

Birsel "Cumartesi gecesinden #tb. Önümüzdeki hafta Jet Sosyete final yapacak. Şu kaosun içinde yine de duygulu anlar..."  notuyla final bölümünün son sahnesini çektiklerini duyurdu.  

Gülse Birsel'den duygusal paylaşım; Jet Sosyete final mi yapıyor?

gülse Birsel, videoda duygulu anlar taşarken ''Şu an evde Jet Sosyete'nin final bölümünün son sahnesini çekiyoruz.  2017 Aralık ayında başladık çekimlere. Bizimle birlikte bu hikayeyi takip ettiğiniz için, sevdiğiniz için, birlikte güldüğümüz için  çok teşekkür ederiz.  Jet Sosyete'nin hikayesi bitti. Ama bambaşka hikayelerde ve daha güzel günlerde tekrar görüşmek üzere. Çok çok teşekkür ederiz seyrettiğiniz ve güldüğünüz için.'' ifadelerini kullanarak izleyicisine veda etti. 
 

Son Güncelleme: 29.04.2020 21:12
Anahtar Kelimeler:
Jet SosyeteFinalGülse Birsel
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