Güneş tutulması dizisi oyuncuları ve konusu

Yeni sezonun başlamasıyla birlikte pek çok yeni dizi izleyicilerle buluşacak. Gelecek sezonda ekranlarda olacak dizilerden bir tanesi de Güneş Tutulması olacak. Güneş Tutulması dizisinin yapımcılığını Pastel Film yapacak.

Güneş Tutulması Oyuncuları Kimler?

2020 – 2021 sezonunda başlayacak olan Güneş Tutulması dizisi Pastel Film tarafından çekilecek. Dizinin oyuncu kadrosu için oyuncu seçmeleri devam ediyor. Güneş Tutulması dizisinde hangi oyuncuların rol alacağı şu anda kesin olarak açıklanmadı.

Güneş Tutulması Dizisinin Konusu

Güneş Tutulması dram türünde bir dizi olacak. Dizinin Star TV’de yayınlanması bekleniyor. Pastel Film yeni dizisi için cast çalışmalarına başladı. Güneş Tutulması dizisinin senaryosu ise Ayça Mutlugil tarafından yazılıyor.

Güneş Tutulması Dizisi Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Güneş Tutulması dizisi gelecek sezon izleyicilerle buluşacak. Ancak dizinin kesin başlama tarihi henüz açıklanmadı. Güneş Tutulması dizisinin yeni sezonda Star TV’de yayınlanacağı tahmin ediliyor. Dizinin başlama tarihi olarak ise Eylül ayı işaret ediliyor.

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