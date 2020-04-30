İstanbul 16°
hafif yağmur
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
101110
ALTIN
378.360
DOLAR
6.9874
STERLİN
8.7873
EURO
7.6423

Güneş tutulması dizisi oyuncuları ve konusu

2020 – 2021 sezonunda Güneş Tutulması adında yeni bir dizi yayın hayatına başlayacak. Yeni sezonda ekranlarda olacak olan Güneş Tutulması dizisinin oyuncuları ve konusu merak konusu oldu.

30 Nisan 2020 Perşembe 18:55
Güneş tutulması dizisi oyuncuları ve konusu

Yeni sezonun başlamasıyla birlikte pek çok yeni dizi izleyicilerle buluşacak. Gelecek sezonda ekranlarda olacak dizilerden bir tanesi de Güneş Tutulması olacak. Güneş Tutulması dizisinin yapımcılığını Pastel Film yapacak.

Güneş Tutulması Oyuncuları Kimler?

2020 – 2021 sezonunda başlayacak olan Güneş Tutulması dizisi Pastel Film tarafından çekilecek. Dizinin oyuncu kadrosu için oyuncu seçmeleri devam ediyor. Güneş Tutulması dizisinde hangi oyuncuların rol alacağı şu anda kesin olarak açıklanmadı.

Güneş Tutulması Dizisinin Konusu

Güneş Tutulması dram türünde bir dizi olacak. Dizinin Star TV’de yayınlanması bekleniyor. Pastel Film yeni dizisi için cast çalışmalarına başladı. Güneş Tutulması dizisinin senaryosu ise Ayça Mutlugil tarafından yazılıyor.

Güneş Tutulması Dizisi Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Güneş Tutulması dizisi gelecek sezon izleyicilerle buluşacak. Ancak dizinin kesin başlama tarihi henüz açıklanmadı. Güneş Tutulması dizisinin yeni sezonda Star TV’de yayınlanacağı tahmin ediliyor. Dizinin başlama tarihi olarak ise Eylül ayı işaret ediliyor.

 

Telefonunu gazeten haline getir! Gündemin önemli gelişmelerinden habersiz kalma. Mobil uygulamamız burada! >>> Android Uygulaması Linki - İOS Uygulaması LİNKİ

Haber akışını kaçırmak istemiyorsan Haberport’u Google News uygulamasında takip etmeye başla! >>> Haberport Google Haberlere Abone ol!

Son Güncelleme: 30.04.2020 18:55
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gülse Birsel'den duygusal paylaşım; Jet Sosyete final mi yapıyor?
Gülse Birsel'den duygusal paylaşım; Jet Sosyete final mi yapıyor?
Gülse Birsel'den duygusal paylaşım; Jet Sosyete final mi yapıyor?
Gülse Birsel'den duygusal paylaşım; Jet Sosyete final mi yapıyor?
TRT 1 Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma yarışması günde 2 defa yayınlanacak!
TRT 1 Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma yarışması günde 2 defa yayınlanacak!
Tolga Çevik Arkadaşım Hoşgeldin tekrar bölümleri ile Star'da
Tolga Çevik Arkadaşım Hoşgeldin tekrar bölümleri ile Star'da
Tartışmalara konu olan Aşk 101 dizisi Netflix'te başladı! Aşk 101 dizisinin konusu ne anlatıyor?
Tartışmalara konu olan Aşk 101 dizisi Netflix'te başladı! Aşk 101 dizisinin konusu ne anlatıyor?
Survivor'daki Barış-Yasin kavgasının cezası belli oldu; Acun konseyde açıkladı!
Survivor'daki Barış-Yasin kavgasının cezası belli oldu; Acun konseyde açıkladı!

Popüler Haberler

Turkcell Superbox başvuru ve kurulumu nasıl yapılır?
Fındık fiyatları 1 Mayıs Cuma fındık borsası fındık kaç lira?
Belediye bursuna başvuru şartları nelerdir? 2020 Belediye öğrenci bursları nasıl alınır?
4 Aşamalı normalleşme nedir? Türkiye'nin normalleşme süreci 4 Mayıs'ta başlıyor işte aşama aşama normalleşme detayları
ING Bank, mobil uygulaması ve resmî internet şubesi ile düşük faiz oranlı hızlı 35.000 TL ihtiyaç kredisi 60 vadeyle kullandırılacak
Samsung Galaxy A51 5G çıkış tarihi ve cihaz özellikleri belli oldu
KanalD 2. sayfa programı instagram hesabı
Hekimoğlu dizisi yeni sezon, yeni bölümler ne zaman başlayacak?
Güneş tutulması dizisi oyuncuları ve konusu
30 Nisan Cuma TV yayın akışı; Bugün TV’de neler var? İşte ATV, Show Tv, Star, Kanal D, TV8, TRT1, Fox Tv yayın akışı
10.000 TL kredi başvurusu yapana neden 3 Bin TL ödeme yapıldı?
Geliri olmayan ihtiyaç sahiplerine sosyal yardım devlet yardımı nasıl yapılır? 1.000 TL Sosyal yardımdan kimler yararlanabilir?
2000/2 Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak, açıklandı mı?
La casa de papel yeni sezon hangi tarihte yayınlanacak? La casa de papel 5. Sezon tarihi için büyük merak
Carrefour ramazan paketi fiyatları ve içerikleri 2020
1, 2, 3 Mayıs sokağa çıkma yasağında marketler açık olacak mı? Marketler hangi saatlerde açık olacak?
Refika ile Test Mutfağı sunucusu Refika Birgül kimdir?
Acil nakit ihtiyacı olanlar için Denizbank anında 10 bin lira aynı gün kredi hizmeti
Kara listede olanlara kredi kartı veren bankalar listesi ve Kara listeden çıkma yöntemleri
Kefilsiz 100.000 TL kredi veren bankalar hangileridir? Kefilsiz kredi başvurusu nasıl yapılır? Bankalar kefil istemeden 100.000 TL krediyi hangi şartlar da veriyor?
Kapatılan berberler, kuaförler ve güzellik salonlarının açılması, 65 yaş üstü vatandaşların 2 saatliğine izinli dışarı çıkabilmesi için karar!

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.