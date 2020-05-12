Gurbetçi Şaban filmi nerede çekildi? Konusu ve oyuncu kadrosu?

SHOW TV ekranlarında günlük yayınlanan Eski Türk Filmleri merak edilmeye devam ediyor. Son olarak yayınlanacak olan Gurbetçi Şaban filminin nerede çekildiği, konusu ve oyuncu kadrosu merak ediliyor.

Gurbetçi Şaban nerede çekildi?

1985 yılında Almanya’nın Köln şehrinde çekilen Gurbetçi Şaban filmi dönemin büyük filmlerinden bir tanesi olmuştur.

Gurbetçi Şaban film konusu nedir?

Köyde işi olmayan ve fakirlik içerisinde yaşayan Şaban’ın para kazanmak ve büyük umutlarla gittiği Almanya’da başına gelenler anlatılmaktadır. Düzenli çalışma sistemine bir türlü alışamayan Şaban yaşadığı sıkıntıları bazen zekası bazen de şansı ile defetmektedir.

Gurbetçi Şaban Oyuncu kadrosu

Kemal Sunal: Şaban Yıldız

Müge Akyamaç: Bahar

Reha Yurdakul: Türk fabrika işçisi

Yavuzer Çetinkaya: Fritz

Baykal Kent: Fabrika amiri

Ayten Erman: Alman patronun eşi

Güncelleme Tarihi: 12 Mayıs 2020, 21:45