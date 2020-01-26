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Güvercin dizisi nerede çekiliyor? Güvercin dizisinin oyuncuları kimler?

Güvercin dizisi Star TV'de her Pazar akşamı yeni yayınlanmaya başlayan diziler arasında yer alıyor. Güvercin dizisinin başrollerinde ise; Mustafa Ali Nuroğlu ve Almila Ada yer alıyor. Yeni yayınlanmaya başlamasından dolayı vatandaşlar, "Güvercin dizisi nerede çekildi? Güvercin dizisinin konusu nedir?" gibi sorularının yanıtını aratıyorlar. Peki, Star TV ekranlarına gelen Güvercin dizisinin oyuncuları kimler? Güvercin dizisi nerede çekildi? İşte, Güvercin dizisine dair tüm detaylar haberimizde...

26 Ocak 2020 Pazar 15:12
Güvercin dizisi nerede çekiliyor? Güvercin dizisinin oyuncuları kimler?

Güvercin dizisi bu akşam ilk bölümü ile Star TV ekranlarına geldi. İlk bölümünün ardından Star TV izleyicileri 2. yeni bölüm fragmanını ve ilk bölümün özetini merak ediyorlar. Başrollerinde Mustafa Ali Nuroğlu ve Almila Ada'nın yer aldığı Güvercin dizisi nerede çekiliyor? Güvercin dizisinin oyuncuları kimler? Güvercin dizisinin konusu nedir? İşte detaylar...

Güvercin dizisinin oyuncuları kimler?

Yapım: Pastel Film

Yapımcılar: Yaşar İrvül - Efe İrvül

Yönetmen: Altan Dönmez

Senaryo: Hall Özer

Oyuncular: 

Mehmet Ali Nuroğlu (Kenan)

Almila Ada (Zülüf)

Menderes Samancılar (Bedir)

Nursel Köse (Kevsa)

Devrim Saltoğlu (Celil)

Osman Albayrak (Kasım)

Genco Özak (Ökkeş)

Toprak Sağlam (Emel)

Eslem Akar (Nefise)

Berke Üsdiken (Müslüm)

Gülen Karaman (Zeliha)

Dilan Telkök (Betül)

Gözde Fidan (Nimet)

Mehmet Ali Nuroğlu kimdir?

7 Eylül 1979 tarihinde İstanbul'da doğdu. Babasının işinden dolayı, kızkardeşi ve annesiyle Patnos, Kıbrıs, İstanbul, Tekirdağ, Ankara'ya taşınarak yaşamını sürdürdü. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Felsefe bölümünde üç yıl birinci sınıfı okuduktan sonra, tiyatro oyunculuğunu meslek haline getirmeye karar verdiği için Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden ayrılıp Hacettepe Üniversitesi Tiyatro Bölümüne başladı.

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Devlet Tiyatrolarında görev aldı. Konservatuvarın üçüncü sınıfında ise TRT'deki "Yuvadan Bir Kuş Uçtu" dizisinde bir rol aldı. Çağan Irmak'ın yazıp yönettiği Çemberimde Gül Oya adlı diziden teklif aldığından dolayı İstanbul'a geldi. "Salvador Dalí Göndermeleri İçimi Isıtıyor" adlı tiyatro oyununda oynadı. Mehmet Ali Nuroğlu 2009 yılında evlendiği Selin Şekerci'den 25 Nisan 2011 tarihinde ayrıldı.

2014 yılında yönetmenliğini Nuri Bilge Ceylan'ın yaptığı "Kış Uykusu" adlı sinema filminde Haluk Bilginer, Demet Akbağ, Melisa Sözen, Ayberk Pekcan, Nejat İşler, Serhat Kılıç ile beraber oynadı. 

Filmografisi

2014 - Güzel Köylü (dizi)

2014 - Kış Uykusu (film)

2012 - Kusursuzlar (film)

2012 - Uçurum(dizi)

2011 - Bizim Büyük Çaresizliğimiz (film)

2009 - Ömre Bedel (dizi)

2008 - Vurgun(dizi)

2008 - Sonsuz(film)

2008 - Başka Semtin Çocukları (film)

2008 - Nokta(film)

2008 - Pazar: Bir Ticaret Masalı (film)

2007 - Peri tozu(film)

2007 - Zincirbozan (film)

2006 - Cenneti Beklerken (film)

2006 - Umut Adası (film)

2006 - Kırık Kanatlar (dizi)

2005 - Başka Yerde Yok (dizi)

2005 - An Eye for a Tooth (film)

2004 - Çemberimde Gül Oya (dizi)

2004 - Yuvadan Bir Kuş Uçtu (dizi)

Almila Ada kimdir?

Almila Ada, 4 Ağustos 1994 yılında İstanbul’da doğdu. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Bale Bölümü’nde eğitim aldı. Daha sonraki yıllarda ise Londra’da yüksek lisans yapan Almila, yurt dışında IQ, Vogue ve Instyle gibi birçok dergi için kamera karşısına geçerek modellik yapmıştır.  Avengers filminin bir sahnesi için Scarlett Johansson'ın küçüklüğünü oynayacak bir balerin arıyorlarmış ve Almila Ada seçmeleri kazanmış. Bu olaydan sonra kamera önünde yer almaya başlamış.

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Kaderimin Yazıldığı Gün dizisi ile oyunculuk deneyimine ilk adım atan Almila Ada, sonrasında Kırgın Çiçekler dizisinde Lalin karakterine hayat verdi. 

Filmografisi

Bir Deli Rüzgar

Cennet'in Gözyaşları

Adı Efsane

Kırgın Çiçekler

Kaderimin Yazıldığı Gün

Güvercin dizisi nerede çekildi?

Güvercin dizisinin bir kısmı Urfa'da gerçekleştirildi. Bir kısmı ise Gaziantep'in Nizip ilçesine bağlı Belkıs Köyünde çekilecek.

Güvercin dizisinin konusu nedir?

Zülüf, babasının suçlu oluğuna inanmıyor

Altınların Bedir’in evinde çıkması, Kevsa’nın Bedir’i suçlaması için bulunmaz fırsat olmuştur. Bedir on beş yıl sonra bir kez daha hırsız ve katil damgası yemiştir. Kevsa, Nefise ve Kenan’ı Bedir’in suçlu olamayacağına inandıkları için suçlar. Kasım ve Celil’in ise aklı iyice karışmıştır. İkisinin de kayıp olan altınların buraya nasıl geldiği konusunda hiçbir fikri yoktur ve birbirlerinden şüphelenmektedirler. Zülüf, babasının suçsuz olduğunu söylemesi, kendisini savunması için yalvarsa da Bedir suçlamalar karşısında tek bir söz söylemez. Bedir’in susmasının bir nedeni vardır ve bunu da kimse bilmemektedir. Fakat Bedir’in evine altınları koyan kişi geride tam da istediği gibi aklı karışık, dağılmaya yüz tutmuş, içlerinde binlerce şüphe dolanan bir Kavvi ailesi bırakmıştır.

Güversin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Dizinin yeni bölüm fragmanı

Kenan, hayatıyla ilgili büyük bir gerçekle yüzleşecek.

Bedir’in ailesi altınların evden çıkmasıyla darmadağın olmuş; Müslüm ve Nefise de evi terk etmiştir. Kasım, yaşadığı vicdan azabıyla Zülüf’e gerçekleri söylemeye kararlıdır. Kenan’sa peşine düştüğü adamdan, bu işin içinde kimin olduğu bilgisini öğrenir ve Zülüf’e bunu söyleyip söylememenin ikileminde kalır. Celil ve Kevsa arasındaki ittifak bunca yıl sonra ilk defa sarsılır. Bedir’in evine gelen güzel bir haberle, son günlerde ilk kez mutluluk rüzgarları esmeye başlar; ancak bu mutluluk çok da uzun sürmeyecektir. Kenan bütün bu açmazların içinde cebelleşirken hayatıyla ilgili çok önemli bir başka gerçeği öğrenecek ve her şeyi sorgulayacak bir aşamaya gelecektir.

Son Güncelleme: 26.01.2020 15:12
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