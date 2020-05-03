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Güvercin dizisi yeni sezonda devam edecek mi? Güvercin yeni sezon ne zaman başlar?

Star TV fenomen dizisi ''Güvercin yeni sezonda devam edecek mi ve Güvercin yeni sezon ne zaman başlar?'' sorusunun yanıtı ortaya çıktı. İşte koronavirüs nedeniyle set arası veren Güvercin dizisinin geleceği ile ilgili merak ettikleriniz.

03 Mayıs 2020 Pazar 22:09
Güvercin dizisi yeni sezonda devam edecek mi? Güvercin yeni sezon ne zaman başlar?

Star TV ekranlarının ünlü dizisi Güvercin, yayın hayatına başladığı ilk gün itibariyle büyük bir beğeni topladı ve kısa süre içerisinde reytinglerde 2. sıralamaya yükselmeyi başarmıştı. Pazar günü ekranlara gelip, Savaşçı dizisinin ekranlarda olmaması Güvercin dizisini etkilemezken, bu diziden sonra 2. sırayı yer almayı başardı.

Güvercin 2. sezonu ne zaman başlayacak?

Coronavirüs nedeniyle dizi ve film setleri ertelenirken, koronavirüs sonrasında Güvercin dizisi de 1-2 bölüm daha yayınlanarak Haziran ayı sonunda sezon finali yapacak.

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Son Güncelleme: 03.05.2020 22:09
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