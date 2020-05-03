Güvercin dizisi yeni sezonda devam edecek mi? Güvercin yeni sezon ne zaman başlar?

Star TV ekranlarının ünlü dizisi Güvercin, yayın hayatına başladığı ilk gün itibariyle büyük bir beğeni topladı ve kısa süre içerisinde reytinglerde 2. sıralamaya yükselmeyi başarmıştı. Pazar günü ekranlara gelip, Savaşçı dizisinin ekranlarda olmaması Güvercin dizisini etkilemezken, bu diziden sonra 2. sırayı yer almayı başardı.

Güvercin 2. sezonu ne zaman başlayacak?

Coronavirüs nedeniyle dizi ve film setleri ertelenirken, koronavirüs sonrasında Güvercin dizisi de 1-2 bölüm daha yayınlanarak Haziran ayı sonunda sezon finali yapacak.

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