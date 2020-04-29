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Güvercin yeni sezon başlayacak mı? Güvercin 2 sezon ne zaman başlayacak?

Güvercin dizisinin geleceği merak ediliyor. Güvercin yeni sezon başlayacak mı, Güvercin 2 sezon ne zaman başlayacak, Güvercin dizisinin çekimlerine Koronavirüs salgını nedeniyle ara verilmişti ve dizi uzun süredir yayınlanmıyor.

29 Nisan 2020 Çarşamba 21:44
Güvercin yeni sezon başlayacak mı? Güvercin 2 sezon ne zaman başlayacak?

Star TV’de yeni sezonda başlayan Güvercin dizisinin final yaptığı iddia ediliyor. Ancak son gelen bilgilere göre Güvercin dizisi yaz aylarında yayınlanmaya devam edecek. Koronavirüs salgını nedeniyle çekimleri ertelenen Güvercin dizisi, bir süredir yayınlanmıyor. Bundan dolayı da dizinin mecburen final yaptığı iddia edilmişti.

Star TV ve Pastel Film, son aldığı bir kararla eğer salgın biterse Güvercin dizisini yaz aylarında yayınlamayı planlıyor. Ancak dizinin geleceği şu anda kesin olarak belirtilemiyor.

Güvercin Dizisinin Yeni Sezonu Ne Zaman Başlayacak?

Güvercin dizisi bu yaz içerisinde final yapabilir. Ancak Star TV yeni bir karar alır ve dizinin ikinci sezonunu yayınlama kararı alırsa, Güvercin dizisi 13 Eylül 2020 Pazar günü yeni sezonuna başlayacak.

Güvercin dizisinin eksik bölümlerinin yaz aylarında yayınlanması ve dizinin yaz bölümleriyle final yapması bekleniyor. Ancak dizinin reytingleri artarsa 2. Sezon yayınlanabilir. Güvercin dizisinin yeni sezon için reytinglerini arttırması gerekiyor.

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Son Güncelleme: 29.04.2020 21:44
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