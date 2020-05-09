Hababam Sınıfı Askerde filmi konusu nedir? Oyuncu kadrosunda kimler var?

İlk çekilen Hababam sınıfı serisi sonrasında 2000’li yıllarda çekilen Hababam Sınıfı serisi gerek dönemin oyuncu kadrosu gerekse komedi unsurları ile merak edilemeye devam ediyor. Oyuncu kadrosunda usta isimlerin olduğu Hababam Sınıfı filmi son zamanlarda merak edilmeye devam ediyor.

Hababam Sınıfı Askerde filmi konusu nedir?

Okul müdürü olan Bedri, Hababam sınıfını askere gönderirse her şeyin düzeleceğini düşünmektedir. Öğrencileri biranda kışlaya gönderen Hababam sınıfı bu hayata alışabilmek için büyük bir çaba sarf etmiştir.

2005 yılında çekilen Hababam sınıfı askerde filmi çok fazla izlenerek büyük başarılar elde etmiştir.

Hababam Sınıfı Askerde oyuncu kadrosu

Mehmet Ali Erbil (Deli Bedri/Binbaşı Bedri)

Halit Akçatepe (Tuğgeneral Necmi)

Hülya Avşar (Zehra Binbaşı)

Şafak Sezer (Ercüment)

Memet Ali Alabora (Matkap Emre)

Peker Açıkalın (Psiko)

Cengiz Küçükayvaz (Kötü Kenan)

Melih Ekener (Beberuhi)

Ceyhun Yılmaz (Kermit)

Volkan Severcan (Uzman Çavuş Demir İçbükey)

Ümit Okur (Emir Eri Besim)

Kerem Alışık (Sabit)

Zihni Göktay (Yusuf Hoca, Doktor Yusuf Yarbay)

Tuncay Akça

Nejat Birecik

Hamit Haskabal (Niyazi Hoca, Başçavuş Niyazi)

Mustafa Turan (Hüseyin)

Ceylan Güvenç

Melisa Toros

Helin Avşar

Seçkin Piriler (Arzucan)

Duran Uruç (Tomarzalı)

Fadı Mahfouz (Dozer)

Güncelleme Tarihi: 09 Mayıs 2020, 23:41