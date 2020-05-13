Hababam Sınıfı Üç Buçuk filminin konusu ve oyuncu kadrosu!

2005 yılında İstanbul Çamlıca Lisesi’nde çekimlerine başlanan ve Türkiye Sinemasının en sevilen film serisi Hababam Sınıfı’nın yenilenmiş hali olarak izleyici karşısına çıkarılan Hababam Sınıfı Üç Buçuk filmi büyük oyuncu kadrosu ve konusu ile merak edilmeye devam ediyor.

Hababam Sınıfı Üç Buçuk filmi konusu

Askerliği bitiren Hababam Sınıfı geri okullarına dönerler. Yine planlar kuran Hababam Sınıfı bu sefer müdür ve müdür yardımcılarını çok sinirlendirecektir. Deli Bedri Hababam Sınıfı’nı okuldan göndermek için her şeyi yapmaktadır. Filmin türü ise bu sefer komedi olduğu kadar korkudurda.

Hababam Sınıfı Üç Buçuk oyuncuları

Halit Akçatepe - Güdük Necmi

Memet Ali Alabora - Matkap Emre

Peker Açikalin - Psiko

Melih Ekener - Bebe Ruhi

Dost Elver - Peltek Dincoz

Mehmet Ali Erbil - Deli Bedri

Zihni Göktay - Yusuf Yusuf

Hamit Haskabal - Niyazi Bayir

Zeynep Karacan - Itir

Kibariye - Sutlu Nuriye

Cengiz Küçükayvaz - Kötü Kenan

Deniz Oral - Sumo

Güncelleme Tarihi: 13 Mayıs 2020, 22:13