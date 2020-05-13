Hababam Sınıfı Üç Buçuk filminin konusu ve oyuncu kadrosu!

2005 yılında İstanbul Çamlıca Lisesi’nde çekimlerine başlanan ve Türkiye Sinemasının en sevilen film serisi Hababam Sınıfı’nın yenilenmiş hali olarak izleyici karşısına çıkarılan Hababam Sınıfı Üç Buçuk filmi büyük oyuncu kadrosu ve konusu ile merak edilmeye devam ediyor.
Hababam Sınıfı Üç Buçuk filmi konusu
Askerliği bitiren Hababam Sınıfı geri okullarına dönerler. Yine planlar kuran Hababam Sınıfı bu sefer müdür ve müdür yardımcılarını çok sinirlendirecektir. Deli Bedri Hababam Sınıfı’nı okuldan göndermek için her şeyi yapmaktadır. Filmin türü ise bu sefer komedi olduğu kadar korkudurda.
Hababam Sınıfı Üç Buçuk oyuncuları
Halit Akçatepe - Güdük Necmi
Memet Ali Alabora - Matkap Emre
Peker Açikalin - Psiko
Melih Ekener - Bebe Ruhi
Mehmet Ali Erbil - Deli Bedri
Zihni Göktay - Yusuf Yusuf
Hamit Haskabal - Niyazi Bayir
Zeynep Karacan - Itir
Kibariye - Sutlu Nuriye
Cengiz Küçükayvaz - Kötü Kenan
Deniz Oral - SumoGüncelleme Tarihi: 13 Mayıs 2020, 22:13