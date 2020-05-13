Hababam Sınıfı Yeniden filmi oyuncu kadrosu ve konusu

Türk sinemasının en unutulmaz filmlerinden biri olan Hababam Sınıfı filminin yeni serisi Hababam Sınıfı Yeniden filmi 2019 yılında vizyona girmişti. Film 2019 yılının en dikkat çeken yapımlarından biri oldu. Hababam Sınıfı Yeniden filmi televizyon ekranlarına taşınıyor.

Yeni jenerasyon galaya akın etti

Film 2019 yılında vizyona girmiş ve filmin tanıtım galasına birçok ünlü akın etmişti. Filmin gala gecesinden konukları sınıf şeklinde dekore edilmiş alanda karşılayan ekip büyük beğeni topladı.

Filmin yönetmenliğini Doğa Can Anafarta üstlenirken, filmde usta isimler ve genç neslin sevilen isimlerine yer verildi. Filmde yer alan oyuncular arasında Altan Erkekli, Toygan Avanoğlu, Hande Katipoğlu, Sadi Celil Cengiz, Yusuf Çim, Fırat Albayram, Özge Özacar, Giray Altınok, Sami Aksu, Nazlı Pınar Kaya, Irmak Aydın, Mustafa Karaoğlu, Hasan Say, Hülya Duyar, Osman Alkaş, Nural Demirhan, Vural Ceylan gibi oyuncular yer alıyordu. Filmde ilk seride yer alan usta oyunculardan Ahmet Arıman, Teoman Ayık, Tuncay Akça ve Ergun Sözen gibi isimlerde yer aldı.

“Orijinal esere sonsuz saygı duyuyoruz”

“Set bittiğinde öğrencileri canlandıranlar mezun olmuş gibi ağladılar”

Filmin yönetmeni Doğa Can Anafarta gala konuşmasında ilk filme sonsuz saygı duyduklarını ve güzel oyuncu kadrosuyla Rıfat Ilgaz’ın ölümsüz eserini tekrar ekranlara taşıdıkları için mutlu olduklarını dile getirdi. Doğa Can Anafarta filmde eski serinin oyuncuları ve usta isimlerin kendilerine destek verdiklerini ifade etti ve bu isimlere teşekkür edildi.

Filmde Mehmet Hoca karakterini canlandıran Altan Erkekli genç oyuncuların gerçekten başarılı olduklarını ve 4 hafta boyunca süren çekimlerin ardından öğrenci rolünü canlandıran oyuncuların setin bitmesinin ardından ağladıklarını belirtti. Erkekli bu filmle beraber 2019 yılında Hababam Sınıfı’nın nasıl olması gerektiğini yeni nesle gösterdiklerini ifade etti.

Filmin yakışıklısı Yusuf Çim de bu projede yer aldığı için çok heyecanlı olduğunu ve kendisinin bu işle büyüdüğünü ifade etti.

“Biz Hababam bayrağını gençlere devrettik”

İlk serinin oyuncularından Ahmet Arıman, Teoman Ayık, Tuncay Akça ve Ergun Sözen kendi filmlerinin ardından bayrağı gençlere devrettiklerini ve genç oyunculara iyi dileklerini iletti.

Güncelleme Tarihi: 13 Mayıs 2020, 15:22