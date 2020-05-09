Habur Sınır Kapısında iftar telaşı başladı.

Şınak’ın Slopi ilçesinde bulunan Habur Sınır Kapısı’nda Irak’a mal taşıyan tır şoförleri ramazan ile birlikte iftar telaşına girdi.

Tır şoförlerinin iftar telaşı

Ramazan ayında ailelerinden uzak olan tır şoförleri iftarlarını yapabilmek için kendi yemeklerini hazırlayıp hep birlikte iftar yapmaya başladı.

Şoförler, iftarlarını ekmek kapıları olan tırlarının yanlarında yaptı. Şoför Mehmet Durmuş, "Çok şükür orucumuzu tutuyoruz." Diye konuştu.

Emircan Demir adlı şoförde evlerinden uzak olduklarını ve ailelerini özlediklerini belirtti ve tüm bu yaptıklarının aileleri için olduğunu dile getirdi.

Allah hepimizin orucunu kabul etsin diyen tır şoförleri sürecin bir an önce geçmesi de dualarına ekledi.

Güncelleme Tarihi: 09 Mayıs 2020, 21:31