Hadi Be Oğlum filmi konusu nedir? Oyuncu kadrosunda kimler vardır?

Duygusallığı ile izleyenleri ağlatmayı başaran Hadi Be Oğlum filmi merak edilmeye devam ediyor. FOX TV ekranlarında yayınlanacak olan Hadi Be Oğlum filmi konusu ve oyuncu kadrosu ile merak ediliyor.

Yönetmenliğini Bora Egemen’in yaptığı başrolünde ise Kıvanç Tatlıtuğ’un olduğu Hadi Be Oğlum filmi 2018 yılında çekilmiştir.

Hadi Be Oğlum filmi nerede çekildi?

2018 yılında vizyona giren Hadi Be Oğlum filmi Antalya’nın Kaş ilçesinde çekilmiştir.

Hadi Be Oğlum filmi konusu nedir?

Balıkçı Ali Karakterine hayat veren Kıvanç Tatlıtuğ’un oğlu Efe ile arasında geçenler anlatılmaktadır. Efe karakterine çocuk oyuncu Alihan Türkdemir hayat vermektedir. Ali tek varı yoğu Efe olsa da Efe Diğer çocuklardan farklıdır. İletişim sorunları yaşayan Efe, Gülebilen veya etrafında olanlara tepki verebilen bir çocuk değildir. Oğlu ile ne kadar iletişim kurmaya çalışsa da gittikçe yalnızlaşan Ali’nin tek isteği ise oğlunun kendini anlayabilmesidir. Eşi vefat Eden Ali oğlu ile bir hayat kurmaya çalışsa da çok acı çekmiştir.

Hadi Be Oğlum oyuncu kadrosu

Kıvanç Tatlıtuğ – Ali Kaptan

Alihan Türkdemir – Efe

Büşra Develi – Leyla

Feridun Düzağaç – Feridun

Yücel Erten – Haşmet

Yıldız Kültür – Güner

Güncelleme Tarihi: 10 Mayıs 2020, 22:19