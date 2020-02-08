Hadise göğüs dekoltesi O Ses Türkiye'yi salladı!

O Ses Türkiye’nin 7 Şubat Cuma akşamı yayınlanan bölümünde, Hadise’nin kıyafeti dikkatleri çekti.

Hadise’nin derin göğüs dekoltesi, sosyal medya kullanıcılarını ikiye ayırdı. Bazı kullanıcılar çok beğendiklerini ve Hadise’ye çok yakıştığını ifade ederken, bazı kullanıcılar ise rahatsız olduklarını dile getirdi.