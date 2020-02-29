Hakan: Muhafız dizisi çalıntı iddiaları doğru mu? Hakan Muhafız eser sahibi kim?

Başrollerinde; Çağatay Ulusoy'un yer aldığı, Ayça Ayşin Turan ve Hazar Ergüçlü'nün yanı sıra Okan Yalabık, Burçin Terzioğlu, Engin Öztürk gibi ünlü simaların olduğu Hakan Muhafız dizisi 3. Sezonu ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Netflix’in ilk Türk yapımı dizisi olma özelliğini taşıyan Hakan Muhafız, Günümüz İstanbulu'nda yaşayan ve kadim bir gizli birlikle olan bağını keşfeden genç bir adam, şehri ölümsüz bir düşmandan kurtarmak için maceraya atılmasını konu alıyor. 6 Mart’ta yeni sezonu başlayacak olan Hakan Muhafız’a yeni bir iddia yöneltildi. Çalıntı olduğu iddia edilen Hakan Muhafız’ın yapım şirketine dava açıldı. Senarist Adem Bıyık, senaryonun kendisine ait olduğu iddiası ile mahkemeye başvuruda bulundu 03 yapım şirketine dava açan Adem Bıyık’ın avukatı ve yapım şirketinin avukatı bugün İstanbul 1. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde görülen davada karşı karşıya geldi.

Açılan davada hakim Adem Bıyık’ı haklı buldu. Bıyık’ın yazmış olduğu 'Kerem İstanbul’un Oğlu' adlı senaryonun 03 yapım şirketi tarafından izinsiz kullanıldığı ve uyarlandığı belirtildi.

Adem Bıyık’ın avukatı dava sırasında, Hakan Muhafız dizisinin ilk 3 bölümüne ait senaryonun incelenmesini talep etti. Avukat senaryoda özellikle , sahne geçişleri, ana karakter konumlandırmaları, hikaye gelişimi ve karakterlerin arasında ilişkilerin bilirkişiler tarafınca kontrol edilmesini talep etti. Mahkeme bu talebi kabul etti ve senaryoların bir Fikir ve sanat kanunu uzmanı, bir senarist ve bir yazar tarafından oluşturulan bilirkişilerce incelenmesine ve mahkemenin 24 Eylül’e ertelenmesine karar verdi.