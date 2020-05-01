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Halil Ergün bulundu mu? Müge Anlı programındaki Halil Ergün olayı son durum

Bir süredir kayıp olduğu bilinen Halil Ergün bulundu mu sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. İşte Müge Anlı programındaki Halil Ergün olayı son durum ve daha fazlası.

01 Mayıs 2020 Cuma 16:48
Halil Ergün bulundu mu? Müge Anlı programındaki Halil Ergün olayı son durum

Bir süredir kayıp Halil Ergül’ün kardeşleri Selvinaz Akbulut ile Nusrettin Ergül, 61 yaşındaki biraderlerinin bulunabilmesi amacıyla Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katıldı. 25 Aralık 2019 tarihinde maaşını çekmek isteyip evden çıktıktan sonra bir daha görülemeyen Halil Ergül’ün maaş hesaplarda hareketlilik görülmediğinden şüpheler de artış gösterdi. Erzincan Emniyeti olay yerinde büyük bir titizlikle çalışırken, Halil Ergül hakkında bir son dakika gelişmesi yaşandı.

Neden 9 gün sonra başvuruldu?

Halil Ergül, birlikte yaşadığı kızı ve eşinin 9 gün sonra kayıp başvuru yapılması tartışma konusu oldu. Müge Anlı’nın sorularından sonra Ergül’ün 28 yaşındaki kızı, babasının annesinin yanına gittiği ve uzun süreler kaldığı ve bundan dolayı da şüphelenmediklerini dile getirmiştir.

Son görüntüleri belirlendi

2019’un Aralık ayından bu yana Halil Ergül’ün görüntüleri 30 Ocak 2020 günü Müge Anlı programında ortaya çıkmıştır. Görüntülerde Halil Ergül’ün zorluklarla yürümesi de dikkatleri çekti. Erzincan kent merkezinde 25 Aralık 2019'da ayrıldıktan snra ve bir daha haber alınamayan Halil Ergülo’nun ailesi çareyi Müge Anlı programına  başvurmakta buldu. Halil Ergül’ün arama çalışmaları ise kadavra köpekleriyle sürdürülüyor.

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Son Güncelleme: 01.05.2020 16:48
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