Halk TV HD yayına geçiş yapıyor!

Türkiye’de sevilerek izlenen haber kanallarından bir tanesi olan Halk TV’de yapılanma yoluna gidiliyor. Kısa bir zaman önce kanalın yönetim kurulu üyelerinden olan eski CHP genel başkanı olan Deniz Baykan ve kızı Aslı Baykal, İngiltere’de yaşayan iş adamı olan Cafer Mahiroğlu’na sattı.

HALK TV HD YAYINA GEÇİYOR VE STÜDYOLARINI YENİLİYOR

Kanalın satış işlemlerinden sonra genel yayın yönetmeni ve ekibi değişmiştir. Ayrıca Halk TV, bu işlemler ardından HD yayın ile birlikte seyircileri karşısına çıkacağını paylaştı. Bunlara ek olarak Ankada’da sıkıntılı ve küçük bir alanda yayın yapmaya çalışan kanalın binasının da İstanbul’a taşınacağı ve tüm kanal stüdyoları gibi gelişmiş bir stüdyo olacağı, yüksek bir gelişim göstereceği haberleri de alındı.