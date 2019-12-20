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Halk TV yeni Genel Yayın Yönetmeni kim oldu? Halk Tv yeni genel yayın yönetmeni belli oldu

Uzun bir süredir satılacağı konuşulan Halk Halk TV'nin genel yayın yönetmeni Serhan Asker geçtiğimiz günlerde istifa etti. İşte, Halk TV'nin yeni Genel Yayın Yönetmeni kim oldu sorusunun cevabı. Halk Tv yeni genel yayın yönetmeni belli oldu.

20 Aralık 2019 Cuma 18:32
Halk TV yeni Genel Yayın Yönetmeni kim oldu? Halk Tv yeni genel yayın yönetmeni belli oldu

Muhalefete yakınlığı ile bilinen Halk TV’de geçtiğimiz günlerde bir istifa yaşanmıştı. Genel yayın yönetmeni Serhan Asker görevinden istifa etmişti. Bunun ardından yeniden yapılanma sürecine giren Halk TV’nin genel yayın yönetmenliği görevine daha önce Fox TV Ankara temsilciliği yapan Sedat Bozkurt getirildi. 

Serhan Asker, 31 Mart seçimlerinden sonra Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal’ın Halk TV yönetimine katılması ve yaşanan işten çıkartmalar sonrasında istifa eden Şaban Sevinç’in görevini devralmıştı. 

Serhan Asker istifasını 16 Aralık günü duyurdu.

Sedat Bozkurt Kimdir?

sedat bozkurt halk tv

1965 yılında aslen Ankara’da dünyaya gelmiştir. Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu usta gazeteci Sedat Bozkurt, Günaydın, ANKA Haber Ajansı, Yeni Yüzyıl, Yeni Binyıl ve TV8 bünyesinde çalışmış, bir dönem ATV Ankara Haber Müdürlüğü yapmıştır. 2007 senesinden itibaren uzun süre Fox Tv Ankara Temsilcisi olarak çalışan Bozkurt'un 2018 yılında görevine son verildiği açıklanmıştır.

Son Güncelleme: 20.12.2019 18:32
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