Halk TV'de Serhan Asker görevinden istifa etti

Son günlerde isminden satılma haberleriyle de bahsedilen Halk TV’de önemli bir istifa yaşandı. Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Serhan Asker görevinden kendi isteği ile ayrıldı.

Sosyal medyada Twitter hesabı üzerinden Halk TV’deki görevi olan Genel Yayın Yönetmenliğinden ayrılışını duyuran Asker, istifasını şu sözlerle açıkladı:

“Küçük bir duyuru..

Halk Tv Genel Yayın Yönetmenliği görevimden kendi isteğimle ayrılmış bulunuyorum...”

Kanalın Serhan Asker’den önce Genel Yayın Yönetmenliğini üstlenen Şaban Sevinç de görevinden 31 Mart seçimlerinden sonra kanalın sahibi eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’ın kızının yönetime gelmesinden sonra istifa etmişti. Şaban, o dönemde kanalda çalışan gazetecilerin işten kovulması nedeniyle yine kendi isteği ile işinden ayrılmıştı.