Hayalet Avcıları filmi konusu, oyuncuları ve fragmanı

1980’li yıllara damga vuran ve ikon haline gelen Hayalet Avcıları, uzun yılların ardından yeniden görücüye çıkıyor. Paranormal olayların bir ekip tarafından ortadan kaldırılmasını anlatan hikayenin baş kahramanları kadınlardan oluşuyor.

Hayalet Avcıları konusu

Hayaletler Manhattan kentini ele geçirmek için geri dönerken, Ghostbusters ekibi ise şehri elde etmek isteyen bu paranormal tehdidi bitirmek için birleşiyor.

Hayalet Avcıları oyuncuları

Hayalet Avcıları’nın oyuncu kadrosunda Kristen Wiig, Melissa McCarthy, Chr,s Hemsworth, Karan Soni, Kate McKinnon, Bill Murray, Andy Garcia, Sigouney Weaver, Dan Aykroyd, Cecily Strong, Enie Hudson, Michael Kenneth Williams, Leslie Jones ve Elizabeth Perkins yer alıyor.

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