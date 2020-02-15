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Hayalimdeki Gelinlik yarışmacıları kimler? 2. Hafta yeni yarışmacılar

Hayalimdeki Gelinlik yarışmacıları kimdir? 2. hafta yeni yarışmacılar açıklandı. Star TV’nin sevilen programında bu hafta yer alacak isimler haberimizde.

15 Şubat 2020 Cumartesi 16:00
Hayalimdeki Gelinlik yarışmacıları kimler? 2. Hafta yeni yarışmacılar

Star TV’nin sevilen gündüz kuşağı programı Hayalimdeki Gelinlik’ de yeni isimler yarışmaya dahil oldu. 10-14 Şubat tarihleri arasında yarışacak olan isimler merak konusu oldu. Yarışmada hayallerindeki gelinliğin peşinden koşacak 5 yarışmacıyı izleyeceğiz.

Hayalimdeki Gelinlik yarışmasının 10-14 Şubat tarihleri arasında yarışacak yeni isimleri tanıtıldı. Yarışmanın bu haftasında yarışacak isimler Cemre Kılıç, Nurgül İrem Erden, Seray Ulukaya, Arzu Ay ve Nurgül Beren Dinç oldu. Yarışmacıların genel bilgileri ise şu şekildedir:

  • Cemre Kılıç: 23 yaşında, üniversite öğrencisi.
  • Nurgül İrem Erden: 25 yaşında, iş güvenliği uzmanı.
  • Seray Ulukaya: Bursalı, 22 yaşında, gelinlik tasarımı ve satışı yapıyor.
  • Arzu Ay: 36 yaşında, Tuncelili, kişisel yönetici uzmanı.
  • Nurgül Beren Dinç: Aslen Gaziantepli, 22 yaşında, bayan kuaförü.
Son Güncelleme: 15.02.2020 16:00
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