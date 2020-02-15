Hayalimdeki Gelinlik yarışmacıları kimler? 2. Hafta yeni yarışmacılar

Star TV’nin sevilen gündüz kuşağı programı Hayalimdeki Gelinlik’ de yeni isimler yarışmaya dahil oldu. 10-14 Şubat tarihleri arasında yarışacak olan isimler merak konusu oldu. Yarışmada hayallerindeki gelinliğin peşinden koşacak 5 yarışmacıyı izleyeceğiz.

Hayalimdeki Gelinlik yarışmasının 10-14 Şubat tarihleri arasında yarışacak yeni isimleri tanıtıldı. Yarışmanın bu haftasında yarışacak isimler Cemre Kılıç, Nurgül İrem Erden, Seray Ulukaya, Arzu Ay ve Nurgül Beren Dinç oldu. Yarışmacıların genel bilgileri ise şu şekildedir: