Hayalimdeki Gelinlik yarışmacıları kimler? 2. Hafta yeni yarışmacılar

Hayalimdeki Gelinlik yarışmasının 10-14 Şubat tarihleri arasında yarışacak yeni isimleri tanıtıldı. Yarışmanın bu haftasında yarışacak isimler Cemre Kılıç, Nurgül İrem Erden, Seray Ulukaya, Arzu Ay ve Nurgül Beren Dinç oldu. Yarışmacıların genel bilgileri ise şu şekildedir:
- Cemre Kılıç: 23 yaşında, üniversite öğrencisi.
- Nurgül İrem Erden: 25 yaşında, iş güvenliği uzmanı.
- Seray Ulukaya: Bursalı, 22 yaşında, gelinlik tasarımı ve satışı yapıyor.
- Arzu Ay: 36 yaşında, Tuncelili, kişisel yönetici uzmanı.
- Nurgül Beren Dinç: Aslen Gaziantepli, 22 yaşında, bayan kuaförü.
Son Güncelleme: 15.02.2020 16:00