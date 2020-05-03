Hayat Güzeldir programı sunucusu kimdir? Özge Ulusoy hakkında bilgiler

Show TV ekranlarında yayınlanan Hayat Güzeldir programında şok bir değişiklik yaşandı. Programın yeni sunucusu ünlü model Özge Ulusoy oldu. İzleyiciler programının neden sunucusunu değiştirdiğini ve yeni sunucu Özge Ulusoy araştırmaya başladı.

Hayat Güzeldir programı hafta içi her sabah yayınlanan bir programdır. Programda sağlıklı yaşamdan spora, yemek tariflerinden ev işlerine birçok konu tartışılmaktadır. Hayat Güzeldir programının yeni sunucusu Özge Ulusoy oldu. Programda hafta içi her gün sabah 08.15’te Show TV ekranlarında olacak.

Özge Ulusoy kimdir?

Ünlü model Özge Ulusoy 1982 yılında Ankara’da dünyaya gelmiştir. Ulusoy, Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Klasik Bale Bölümünde eğitim görmüştür. Üniversite eğitimi sırasında yatay geçişle Mimar Sinan Üniversitesine geçen Ulusoy, eğitimini burada tamamlamıştır.

2003 yılında Miss Turkey yarışmasında ikinci olan Ulusoy’un kariyeri buradan sonra değişmiştir. Ulusoy Türkiye ikinciliğinin ardından Panama’da düzenlenen Kainat Güzellik yarışmasına da katılmıştır. Özge Ulusoy yarışmaların ardından modellik kariyerine başlamış ve birçok ünlü modacı ile çalışmıştır. İlerleyen yıllarda oyunculuğa yönelen Ulusoy, Senin Uğruna, Arka Sokaklar, Ateşe Yürümek, Kutsal Damacana: Draccola gibi yapımlarda rol almıştır. Özge Ulusoy Survivor adlı yarışmada da yer almıştır. Özge Ulusoy bu yarışmadan beşinci olarak ayrılmış ve adını geniş kitlelere duyurmuştur.

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