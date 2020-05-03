Hayat Tamircisi program sunucusu kimdir? Hasan Kızıl hakkında bilgiler

Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başlayan Hayat Tamircisi, ilgiyi çekmeye devam ediyor. Hayat Tamircisi programının sunucusunun kim olduğu merak ediliyor. Hayvan dostlarımızın hayatlarını tamir eden programın sunuculuğunu Hasal Kızıl yapıyor. Hasan Kızıl, son zamanlarda en çok merak edilen isimlerden birisi oldu.

Hayat Tamircisi Hasan Kızıl Kimdir?

Hayat Tamircisi programının sunucusu Hasan Kızıl, 22 Haziran 1995’te Mardin’in Kızıltepe ilçesinde hayata gözlerini açtı. Ortaokulu Boyaklı Köyü’nde bitiren Hasan Kızıl, liseyi de Kızıltepe’de tamamladı. Askerler için ısıtmalı bot ve görme engelliler için navigasyonlu baston yaptı. Fakat okulda kendini gösteremediği için okulu bıraktı. Daha sonra okulu açıktan bitirdi. Hayvanlar için yürüteç, tekerli araç gereçler yaptı. Kendisini hayvanların hayatına adadı. TEDx konuşmasıyla çoğunluğun sempatisini kazanan Hasan Kızıl, en büyük desteğinin ailesi olduğunu söylüyor.

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