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Hayat Tamircisi programındaki veteriner Esra Şenol kimdir?

Bu akşam ekranlar yeni bir programla tanışıyor. Hayvanların iyileştirileceği Hayat Tamircisi programı ekranlara gelecek. Peki Hayat Tamircisi programı veteriner Esra Şenol kimdir? İşte detaylar…

03 Mayıs 2020 Pazar 19:03
Hayat Tamircisi programındaki veteriner Esra Şenol kimdir?

Bu akşam yepyeni bir program yayın hayatına başlıyor. Hayvanların iyileştirileceği Hayat Tamircisi programı bu akşam ekranlara gelecek. Merakla beklenen programın veterineri Esra Şenol da izleyiciler tarafından merak ediliyor.

Hayat Tamircisi programında, engelli hayranların bedenlerini tamir eden, onlara yeniden yaşama sevinci kazandıran Hasan Kızıl’ın hikayeleri konu olacak. Hasan Kızıl kendisine Hayat Tamircisi diyor.

Şimdiye Kadar 500 Hayvan İyileştirdi

Hayat Tamircisi Hasan Kızıl, gerek kazalardan gerekse hastalıklardan dolayı şimdiye kadar 500 kadar hayvanı yürütmeyi başardı. İyileştirilen hayvanlarla olan hikayesini ekranlara taşıyacak olan Kızıl’a veteriner Esra Şenol destek verecek. Türkiye televizyon tarihinde bir ilkin yaşanacağı programın birçok insan tarafından izleneceği düşünülüyor. Hayat Tamircisi programını bu akşam izleyebilirsiniz.

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Son Güncelleme: 03.05.2020 19:03
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