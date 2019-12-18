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HBO 2020 hangi diziler yayınlanacak? HBO 2020 programını video ile tanıttı!

Milyonların yoğun bir ilgiyle takip ettiği yapımlara bünyesinde yer veren HBO 2020 programını video ile tanıttı. İşte HBO 2020 hangi diziler yayınlanacak sorusunun yanıtı.

18 Aralık 2019 Çarşamba 21:34
HBO 2020 hangi diziler yayınlanacak? HBO 2020 programını video ile tanıttı!

Yeni sezonda yayınlamış olduğu dizilerle global piyasada milyonların ilgisini görmeyi başaran HBO, program serisini yeni bir video ile duyurdu. ‘’What’s Coming in 2020’’ başlığı ile paylaşılan videoda çok sayıda özgün ve merak uyandırıcı yapımın yer aldığı görüldü. Milyonların heyecanla takip ettiği yapımlara bünyesinde yer veren HBO, yeni yılda da heyecanı doruğa çıkarmayı hedefliyor.

HBO 2020 yapımları

Son Güncelleme: 18.12.2019 21:34
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