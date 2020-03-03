Hekimoğlu Ali kimdir? Gerçek adı nedir? Aybars Kartal Özson hakkında bilgiler

Kanal D’de yayınlanan Hekimoğlu dizisinin yeni bölümüne konuk oyuncu katıldı. Başrollerinde Timuçin Esen, Damla Colbay, Aytaç Şaşma, Kaan Yıldırım gibi isimlerin yer aldığı Hekimoğlu dizisi her hafta Salı günü yeni bölümleriyle ekrana geliyor.

Hekimoğlu Ali Kimdir?

Dizinin son bölümüne konuk oyuncu olarak Ali karakteri dahil oldu. Arkadaşlarıyla bir oyun oynadıktan sonra öleceğine inanan Ali organlarının bazılarını kaybetmiştir. Doktor Ateş Ali’nin bu hastalığına çare bulmak için çok uğraşacaktır.

Hekimoğlu dizisindeki çocuk karakterlerden Ali’yi Aybars Kartal Özsın canlandırmaktadır. Aybars Kartal Özson 2008 yılında doğmuştur ve hayali büyük bir yönetmen olmaktır. 12 yaşında oyuncu daha önce Erkan Petekkaya’nın da rol aldığı Vurgun dizisinde yer almıştı.

Aybars Kartal Özson oynadığı Diziler

Bir Çocuk Sevdim (Hasan) – 2011

Muhteşem Yüzyıl (Şehzade Cihangir) – 2012/2013

Aramızda Kalsın (Yunus) – 2013 / 2014

Kördüğüm (Kaan) – 2015/2016

Sen Benimsin (Tahir) – 2015

Vurgun (Kerem) – 2019

Aybars Kartal Özson Oynadığı Filmler