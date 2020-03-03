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Hekimoğlu Ali kimdir? Gerçek adı nedir? Aybars Kartal Özson hakkında bilgiler

Hekimoğlu dizisine son olark Ali karakteri konuk oyuncu olarak dahil oldu. Hekimoğlu Ali kimdir, gerçek adı nedir, dizide Ali karakterini Aybars Kartal Özson canlandırmaktadır.

03 Mart 2020 Salı 04:04
Hekimoğlu Ali kimdir? Gerçek adı nedir? Aybars Kartal Özson hakkında bilgiler

Kanal D’de yayınlanan Hekimoğlu dizisinin yeni bölümüne konuk oyuncu katıldı. Başrollerinde Timuçin Esen, Damla Colbay, Aytaç Şaşma, Kaan Yıldırım gibi isimlerin yer aldığı Hekimoğlu dizisi her hafta Salı günü yeni bölümleriyle ekrana geliyor.

Dizinin son bölümüne konuk oyuncu olarak Ali karakteri dahil oldu. Arkadaşlarıyla bir oyun oynadıktan sonra öleceğine inanan Ali organlarının bazılarını kaybetmiştir. Doktor Ateş Ali’nin bu hastalığına çare bulmak için çok uğraşacaktır.

Hekimoğlu Ali Kimdir?

Hekimoğlu dizisindeki çocuk karakterlerden Ali’yi Aybars Kartal Özsın canlandırmaktadır. Aybars Kartal Özson 2008 yılında doğmuştur ve hayali büyük bir yönetmen olmaktır. 12 yaşında oyuncu daha önce Erkan Petekkaya’nın da rol aldığı Vurgun dizisinde yer almıştı.

Aybars Kartal Özson oynadığı Diziler

  • Bir Çocuk Sevdim (Hasan) – 2011
  • Muhteşem Yüzyıl (Şehzade Cihangir) – 2012/2013
  • Aramızda Kalsın (Yunus) – 2013 / 2014
  • Kördüğüm (Kaan) – 2015/2016
  • Sen Benimsin (Tahir) – 2015
  • Vurgun (Kerem) – 2019

Aybars Kartal Özson Oynadığı Filmler

  • Benim Babam (Ömer) – 2017
Son Güncelleme: 03.03.2020 04:04
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