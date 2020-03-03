Hekimoğlu Ali kimdir? Gerçek adı nedir? Aybars Kartal Özson hakkında bilgiler

Kanal D’de yayınlanan Hekimoğlu dizisinin yeni bölümüne konuk oyuncu katıldı. Başrollerinde Timuçin Esen, Damla Colbay, Aytaç Şaşma, Kaan Yıldırım gibi isimlerin yer aldığı Hekimoğlu dizisi her hafta Salı günü yeni bölümleriyle ekrana geliyor.
Hekimoğlu Ali Kimdir?
Hekimoğlu dizisindeki çocuk karakterlerden Ali’yi Aybars Kartal Özsın canlandırmaktadır. Aybars Kartal Özson 2008 yılında doğmuştur ve hayali büyük bir yönetmen olmaktır. 12 yaşında oyuncu daha önce Erkan Petekkaya’nın da rol aldığı Vurgun dizisinde yer almıştı.
Aybars Kartal Özson oynadığı Diziler
- Bir Çocuk Sevdim (Hasan) – 2011
- Muhteşem Yüzyıl (Şehzade Cihangir) – 2012/2013
- Aramızda Kalsın (Yunus) – 2013 / 2014
- Kördüğüm (Kaan) – 2015/2016
- Sen Benimsin (Tahir) – 2015
- Vurgun (Kerem) – 2019
Aybars Kartal Özson Oynadığı Filmler
- Benim Babam (Ömer) – 2017
Son Güncelleme: 03.03.2020 04:04