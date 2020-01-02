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Hekimoğlu Ateş neden topallayarak yürüyor?

Kanal D’nin yeni gözde dizisi Hekimoğlu! Hekimoğlu dizisi Ateş Hekimoğlu adında dahi bir doktorun hayatını baz alıyor. Hekimoğlu Ateş hastalıklara ve hastalara alışılmışın dışında bakan bir doktordur. Böyle yetenekli bir doktorun tek anormal durumu ise topallayarak yürüyor olmasıdır. Dolayısıyla izleyicilerin en çok merak ettiği soru, “ Hekimoğlu Ateş Neden Topallayarak Yürüyor?” sorusu olmuştur. Sorunun cevabına ise haberimizin devamında ulaşabilirsiniz.

02 Ocak 2020 Perşembe 01:45
Hekimoğlu Ateş neden topallayarak yürüyor?

Son günlerde en çok konuşulan dizilerden bir tanesi de Kanal D ekranlarında yayınlanan Hekimoğlu dizisidir. Dizinin baş rolünde Müslüm filminden hatırlayacağınız Timuçin Esen vardır. Dizideki ismi ise Ateş Hekimoğlu’dur. Doktor Hekimoğlu dizide tıp aleminin Sherlock Holmes’idir. Hastalardan çok hastalığa odaklanır. Sebep ve sonuç ilişkilerine çok önem verir. Diğer taraftan karakterimizde dikkat çeken bir başka önemli nokta ayağından sakat kalmış olmasıdır. Madem bu kadar yetenekli “Hekimoğlu nasıl sakat kaldı?”, “ Kendini tedavi etmenin bir yolunu bulamadı mı?” soruları da izleyicinin en çok sorduğu sorulardandır.

Hekimoğlu Ateş Neden Topallayarak Yürüyor?

Hekimoğlu Ateş neden topallayarak yürüyor? Böylesine yetenekli bir doktor kendini iyileştirmez miydi? Bu sorular Ateş Hekimoğlu hakkında tüm izleyicilerin aklında yer alan temel sorulardır. Bunu cevaplamak için ise öncelikle Hekimoğlu’nun neden sakat kaldığına bir cevap vermemiz gerekiyor.

Hekimoğlu bacağındaki bir ağrıdan ötürü doktora gider. Hekimoğlu’nun bacağındaki ağrı kas dokusunda oluşan pıhtıdan kaynaklanmaktaydı. Diğer taraftan zaten sabıkalı olan doktorumuzun doktor arkadaşları kontrol eden doktora morfin almak için bahane üretiyor olabileceğini söylemişler ve teşhis gecikmiştir. Geciken teşhis veya yanlış teşhis Ateş’in bacağındaki durumu ilerletmiştir.  

Ateş kaslarındaki sorunlara aldırış etmeden, pıhtıya baypas operasyonu yapılmasını istemiştir. Bu sırada Ateş acıdan dolayı kendinden geçmiş ve eşi inisiyatif alarak baypas yerine zararlı dokunun alınmasını istemiştir. Başhekim ameliyatı yaptıktan sonra Ateş’in hayatı kurtulmuştur ama artık bacağı işlevini yerine getirmeyecektir. Bu durumdan ötürü Ateş eşini hiçbir zaman affetmemiştir.

Son Güncelleme: 02.01.2020 02:43
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