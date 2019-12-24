Hekimoğlu Dizisi Deniz kimdir? Gerçek adı nedir? Sina Özer hakkında bilgiler

Hekimoğlu dizisi 17 Aralık Salı günü itibariyle yayın hayatına başladı. Hekimoğlu dizisinin ilk bölümü Kanal D ekranlarında yayınlandı. Dizideki oyuncuların pek çoğu ilk bölümün yayınlanmasıyla birlikte merak edilmeye başlandı.

Hekimoğlu dizisi oyuncu kadrosuyla dikkatleri çekiyor. Dizinin ilk bölümünde dahil olan Deniz karakterinin kim olduğu merak konusu oldu.

Hekimoğlu Deniz Kimdir?

Hekimoğlu dizisinin 2. bölümü 24 Aralık Salı günü Kanal D ekranlarında olacak. Dizinin ikinci bölümünde Uyku Terörü hastası olan basketbolcu deniz diziye dahil olacak. Dizideki doktorlardan Ateş Uyku Terörü hastalığını iyi bilmesiyle dikkatleri çekti.

Ateş çalışmayı çok sevmeyen ancak yaptığı işi de tam anlamıyla yapan birisidir. Genel olarak ekibiyle çok fazla anlaşamasa da belli bir uyum içerisinde çalışmaktadır. Ateş teşhisi ve tedavisi zor olan hastalıklara başa çıkmasıyla ün salmış bir doktordur.

Hekimoğlu dizisindeki Deniz karakteri 16 yaşında bir basketbolcudur ve Uyku Terörü hastalığı vardır. Dizinin ilerleyen bölümlerinde hastalığını tedavi etmek için daha önemli adımlar atılacak.

Hekimoğlu dizisinde Deniz karakterini Sina Özar canlandırıyor.

Sina Özer Kimdir?

Sina Özer, 24 Aralık Salı günü yayınlanacak olan Hekimoğlu dizisinin ikinci bölümüyle diziye dahil olacak. Sina Özer 24 Ağustos 1995 tarihinde dünyaya gelmiştir ve Bilgi Üniversitesi reklamcılık bölümünden mezun olmuştur. Özer, üniversite eğitimi sırasında çeşitli oyunculuk eğitimleri almıştır.

Behzat Uygur’un Nejad Uygur ile birlikte sosyal medyaya yüklediği videolarla adından söz ettirmeyi başarmıştır. Sina Özer ilk dizi deneyimini Gurbette Aşk adlı diziyle yaşadı. Son olarak ise Fox TV’de yayınlanan 4N1K adlı dizide Gökhan karakterini canlandırdı.

Sina Özer’in Rol Aldığı Diziler

2019 – Hekimoğlu

2018 – 4N1K

2014 – Aşkın Kanunu

2014 – Gurbette Aşk

Sina Özer’in Rol Aldığı Filmler

2018 – 4N1K 2

2017 – 4N1K