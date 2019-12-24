Hekimoğlu dizisi hangi yabancı diziden uyarlamadır? Hekimoğlu dizisi uyarlaması ve konusu

Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayan dizi konusu kadar ünlü oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor. Oyuncu kadrosunda Timuçin Esen, Okan Yalabık ve Ebru Özkan Saban gibi deneyimli isimlerin yer aldığı dizi Salı günleri ekranlarda yerini almaya devam edecek.

Dizinin yabancı bir diziye benzediğini fark eden izleyiciler dizinin uyarlama olup olmadığını araştırmaya başladı. Hekimoğlu dizisi yabancı bir diziden uyarlama bir dizi. Amerikan yapımı olan Dr.House dizisinin uyarlaması şeklinde olan dizinin yönetmenliğini Hülya Gezer, yapımcılığını ise Karga Seven Pictures Türkiye üstleniyor. Dzinin senaristi ise Banu Kiremitçi.

Hekimoğlu Dizinin Konusu

Dizinin başrolü Enfeksiyon Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı Hteş Hekimoğlu olarak karşımıza çıkıyor. Klasik bir doktor profilinden oldukça uzak olan Hekimoğlu, diğer doktorlardan farklı hastalara yakın ve araştırmacı bir doktor.

Yaptığı teşhis ve tedavilerle inanılmaz başarılı olan Hekimoğlu ne yazık ki hastane kurallarına uyum sağlayamamaktadır. Ancak hastanenin yöneticisi olan arkadaşı İpek bu durumu göz ardı edebilmektedir. Orhan’la iyi bir ekip olan Hekimoğlu beraber birçok vakaya çözüm getirmektedirler.

Ateş Hekimoğlu’nun ekip arkadaşları olan Mehmet Ali, Zeynep ve Emre’nin kendilerini beğendirmek için girdikleri mücadeleyi izliyoruz.