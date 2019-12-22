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Hekimoğlu dizisi izlendi mi? Hekimoğlu beğenildi mi, dizi devam eder mi?

Kanal D’nin yeni dizisi Hekimoğlu yayın hayatına başladı. 17 Aralık Salı akşamı ilk bölümü ile ekrana gelen dizi izlendi mi diye merak edilmeye başladı. Hekimoğlu dizisi tuttu mu, izlendi mi, reytingleri nasıl? Sorularının cevabı haberimizde…

22 Aralık 2019 Pazar 08:02
Hekimoğlu dizisi izlendi mi? Hekimoğlu beğenildi mi, dizi devam eder mi?

Yayınlandığı ülkelerde büyük hayran kitlesi oluşan House M.D. dizisinin Türkiye uyarlaması olan Hekimoğlu, Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başladı.  Sevilen oyuncu Timuçin Esen’in başrolde olduğu dizinin izlenip izlenmediği merak konusu oldu.  

Hülya Gezer’in yönetmen olduğu dizinin uyarlama senaryosunu Banu Kiremitçi Bozkurt kaleme alıyor. Dizi ilk bölümüyle 17 Aralık Salı akşamı Kanal D ekranlarından izleyicisi ile buluştu. Hekimoğlu dizisi AB reyting sonuçlarına göre 2. Sırada yer alırken Total de reytinglere 7. Sıradan giriş yaptı. AB reyting sonuçlarında 1. Sırayı Fatih Portakal ile Ana Haber alırken Total reyting sonuçlarına göre 1.sırada Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi yer aldı.

hekimoğlu ile ilgili görsel sonucu

Dram ve tıp türünde yayınlanan Hekimoğlu dizisinin oyuncu kadrosunda Timuçin Esen, Okan Yalabık, Ebru Özkan, Damla Colbay, Kaan yıldırım ve Aytaç Şaşmaz gibi isimler yer alıyor.  Mucize Doktor dizisinin büyük ivme yaptığı günlerde ekranlara gelen Hekimoğlu dizisinin izlenip izlenilmeyeceği merak ediliyor.  

Hekimoğlu dizisinin konusu

Ateş Hekimoğlu İstanbul Valide Atik Eğitim ve Araştırma hastanesinde istemeden, sorunlu hizmet olarak çalışmaktadır. Enfeksiyon ve nefroloji uzmanı olan Ateş Hekimoğlu, ukala, huysuz ve asosyal bir kişiliğe sahiptir. Her ne kadar bulunduğu ortama ayak uydurmada zorlansa da çok zor vakaları çözme şekli ile tanınmıştır. Ateş’in Mehmet, Emre ve Zeynep’ten oluşan 3 kişilik uzman doktor  ekibi vardır.

Mehmet uzman nörologtur. Ekipte Ateş’e en çok benzeyen ama onu en çok eleştiren kişidir. Emre ise Hekimoğluna hayran olup onu her zaman onaylayan kişidir. Kardiyoloji ve yoğun bakım uzmanı olan Emre zengindir ancak çocuk yaşta babası tarafından terk edilmiş ve sarhoş annesine bakmak zorunda kalmıştır. Zeynep ise bağışıklık sistemi uzmanıdır. Çok güzel olmasına rağmen ciddiyeti ile güzelliğini gizler. Her şeyiyle Ateş’in zıttıdır ancak onunla çalıştıkça ona benzemeye başlar.

Son Güncelleme: 22.12.2019 13:47
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