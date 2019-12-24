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Hekimoğlu Dizisi oyuncuları kim kimdir?

Timuçin Esen'in başrolünü üstlendiği Hekimoğlu dizisi başlıyor. İzleyiciler Hekimoğlu dizisi kim kimdir sorularının yanıtını şimdiden araştırmaya başladı. Henüz fragmanı yayınlanmasına karşın büyük bir ilgi görmeyi başaran Hekimoğlu dizisinde hangi oyuncunun hangi karaktere hayat vereceği de ortaya çıktı.

24 Aralık 2019 Salı 20:14
Hekimoğlu Dizisi oyuncuları kim kimdir?

Yeni sezonun iddialı dizileri arasında bulunan Hekimoğlu dizisi ekranlara giriş yapmaya hazırlanıyor. House M.D. dizisinden uyarlanarak Kanal D ekranlarında yayınlanacak Hekimoğlu dizisinin başrolünü Timuçin Esen üstleniyor. Hastane formatında yayınlanmaya hazırlanan Hekimoğlu 17 Aralık Salı günü saat 20.00’de Kanal D’de yayınlanacak.

Hekimoğlu dizisi oyuncu kadrosu

Timuçin Esen (Ateş Hekimoğlu)

40’lı yaşlardaki bir tıp dehası olan Ateş Hekimoğlu, enfeksiyon hastalıları ve nefrolojik uzmanıdır. Zekası ve hastalık teşhisinde uyguladığı yöntemlerle şaşırtan ve hayranlık uyandıran Hekimoğlu, fragmanda sarf ettiği ‘’Herkes yalan söyler’’ cümlesiyle klasik hale gelmiştir.

Ebru Özkan Saban (İpek Tekin)

Orhan ve Hekimoğlu’nun okuldan arkadaşı olan İpek, Tıp Fakültesi dekanı ve hastane yöneticisidir. Endokrinoloji uzmanı olan Tekin, hayatını hastalar ve hastane için adamıştır. Orhan’dan sonra Ateş’in karakterini anlayabilen ve buna tahammül gösterebilen tek kişi olan İpek, Orhan gibi mümkün olduğunca çok hastaya şifa olmayı amaçlamaktadır

Okan Yalabık (Orhan Yavuz)

Ateş Hekimoğlu’nun lise ve üniversite arkadaşı olan Orhan Yavuz, zıt karakterler olsalar dahi her zaman Ateş’in iç sesi ve vicdani yönünü yansıtır. İkili bir araya geldiğinde mükemmel doktoru oluşturabilirler. Birisi zekası diğeri ise sağduyusuyla yaklaşarak çözüme ulaşabilirler. Orhan, Ateş’i karşılıksız olarak seven tek arkadaşıdır.

Kaan Yıldırım (Mehmet Ali Çağlar)

Ateş’in ekibinde bulunan uzman nörolog Mehmet Ali, Ateş’i en fazla eleştiren karakterdir. Buna karşın Ateş’e de en fazla benzeyen karakterdir. İstanbul’da fakir bir mahallede zor şartlar altında yetişen Çağlar, eski mahallesine dönmemek için büyük bir çaba sarf etmektedir. Hırslı, çalışkan ve sabırsız bir yapıya sahip Çağlar, Ateş’ten hoşlanmasa da ona hayranlık beslemektedir.

Dalma Colbay (Zeynep Can)

Ateş’in ekibinde yer alan tek kadın Zeynep, bağışıklık sistemi uzmanıdır. Güzel ve dikkat çekici olmasının yanı sıra kadınlığını gizlemeye çalışan Zeynep, Ateş’in tam zıttıdır. Zamanla çalışma arkadaşı Ateş’e benzemeye başlar ve onun gibi olursa onu anlayabileceğini düşünerek kuralları zorlar.

Aytaç Şaşmaz (Emre Acar)

Ateş’in ekibinde yer alan kadiyoloji ve yoğun bakım uzmanı olan Emre Acar, 15 yaşındayken babası tarafından terk edilmiş ve alkolik annesine bakmak zorunda kalır. O gün itibariyle babasıyla arasındaki bağı da koparan Emre, sürekli yeteneklerini hayranlıkla takip ettiği patronu Ateş’e kendini göstermeye çalışmaktadır.  

Son Güncelleme: 24.12.2019 20:14
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