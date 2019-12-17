Hekimoğlu dizisi oyuncuları kim kimdir? Resimlerle oyuncular ve canlandırdıkları karakterler

Bir uyarlama dizisi olan Hekimoğlu ilk bölümüyle yarın akşam (17 Aralık Salı) Kanal D ekranlarından seyirci ile buluşacak. Dizi, dünya çapında büyük bir hayran kitlesi edinen House M.D. dizisinin Türkiye uyarlaması olarak ekranlara gelecek. Red Arrow Studios şirketi olan Karga Seven Pictures yapımının Ömer Özgüner ve Ümmü Burhan’ın yapımcılığını üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda Hülya Gezer oturuyor.

Hekimoğlu dizisi hikayesi ile dikkatleri üzerine çekerken kadrosunda birçok başarılı isim bulunuyor. Başrolünde Timuçin Esen’in bulunduğu dizi de Okan Yalabık, Ebru Özkan Saban, Kaan Yıldırım, Aytaç Şaşmaz, Damla Colbay ve daha birçok oyuncu yer alıyor. Dizinin oyuncuları ve canlandırdığı karakterler şu şekilde:

Timuçin Esen/ Ateş Hekimoğlu- Enfeksiyon Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı

40’lı yaşlarında olan Ateş Hekimoğlu bir tıp dehası… Ateş Hekimoğlu enfeksiyon hastalıkları ve nefroloji konusunda ünlü olan başarılı bir doktordur. Hekimoğlu, zekası ve hastalıkları teşhis ederken kullandığı farklı yöntemleriyle dikkatleri çekerek şaşırtır ve hayranlık uyandırır. Her yeni karmaşık vaka onun için çözülmeyi bekleyen bir bulmaca gibi, kışkırtıcı ve heyecan vericidir. “Herkes yalan söyler” cümlesi klasik haline gelen Hekimoğlu, bu özelliklerinden dolayı takip edilmesi zevkli ve vazgeçilmez bir karakterdir.

Okan Yalabık/ Orhan Yavuz- Onkoloji Uzmanı

40’lı yaşlarda başarılı bir onkoloji uzmanı olan Orhan, Ateş Hekimoğlu’nun lise ve üniversiteden arkadaşı. Hatta tek arkadaşı denilebilir. Hekimoğlu’yla tamamen zıt karakterde olsalar da Orhan, her zaman Ateş’in iç sesi ve vicdanı olur. İkisi bir araya geldiklerinde mükemmel doktoru oluştururlar. Birisi hastalara zekâsıyla yaklaşırken diğeri de sağduyusuyla yaklaşır. Orhan, Ateş’i çıkarsız ve gerçekten seven tek arkadaşıdır. Yüzlerce hayat kurtarmış olmasına büyük bir saygı duyar.

Ebru Özkan Saban/ İpek Tekin- Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı

Orhan ve Hekimoğlu’nun okuldan arkadaşı olan İpek, yalnız ve güçlü bir kadındır. İpek, tıp fakültesinin dekanı, hastane yöneticisi ve endokrinoloji uzmanıdır. Duygusal ve sosyal becerileri kuvvetlidir, hayatını hastalara ve hastaneye adamıştır. Orhan’dan sonra Ateş’in zorlu karakterini anlayan ve buna tahammül edebilen tek kişidir. Hekimoğlu, sadece bulmacalı vakaların peşinde koşarken, İpek de Orhan gibi onun mümkün olduğu kadar çok hastaya şifa olması için uğraşır.

Kaan Yıldırım/ Mehmet Ali Çağlar- Nöroloji Uzmanı

Ateş’in ekibindeki uzman nörolog olan Mehmet Ali, her zaman Ateş’i eleştirmektedir. Ne kadar inkâr etse de ekipte en çok Ateş’e benzeyen kişidir. Mehmet Ali, İstanbul’un fakir mahallelerinden birinde, zor şartlarda büyümüştür. Sınıf atlamak ve bir daha eski mahallesine dönmemek için çaba serf etmektedir. Görünüşüne ekipteki herkesten daha çok özen gösterir. Hırslı ve çalışkan olsa da bazen yetenekleri hırsının gerisinde kalabilir. Sabırsızdır. Ateş’ten hoşlanmasa da bir doktor olarak ona hayranlık duyar ve farkında olmadan bazı zamanlarda onu taklit eder. Ateş, onun geçmişiyle arasına koymaya çalıştığı mesafenin farkındadır. Onu manipüle etmek için bu hassas noktasını kullanmaktan kaçınmaz.

Damla Colbay/ Zeynep Can- Alerfi ve immünoloji uzmanı

Ateş’in ekibindeki tek kadın olan Zeynep, bağışıklık sistemi uzmanıdır. Oldukça güzel ve dikkat çekici olduğu halde takındığı ciddi maskeyle kadınlığını gizlemeye uğraşır. Hastalara şefkatle yaklaşır, onlarla gereğinden fazla bağ kurar. Ateş’in merakı bulmaca çözmekse, Zeynep’in merakı da insanlardır. Her şeyiyle Ateş’in tam zıttıdır. Ne var ki Ateş’le çalışmaya başladıktan sonra onun da içinde bir sertlik oluşur. Zamanla Ateş’e benzemeye başlar, onun gibi olursa onu anlayabileceğini düşünür ve o da kuralları zorlamaya başlar.

Aytaç Şaşmaz/ Emre Acar- Kardiyoloji ve Koroner Yoğun Bakım Uzmanı

Ateş’in ekibindedir. Kardiyoloji ve yoğun bakım uzmanıdır. Hem zengin hem de yakışıklı bir adamdır. Ne var ki onun da hayatı dışarıdan görüldüğü kadar yolunda gitmemiştir. 15 yaşındayken babası tarafından terk edilir ve tek başına alkolik annesine bakmak zorunda kalır. O günden beri de babasıyla arasındaki bağ neredeyse kopmuştur. Emre, sürekli olarak yeteneklerine hayran olduğu patronu Ateş’e kendini beğendirmeye çalışır. Ateş’in fikirlerini herkesten çok onaylar ve kabullenir. Bir yandan da bir kukla olmadığını kanıtlamak için sürekli olarak kendini ispat etmeye çalışır. Genellikle umursamaz ve biraz sinsi görünse de çok insancıl ve derin tarafları da vardır. İlgilendiği hastalarla olan ilişkilerinde zaman zaman bu yanı ortaya çıkar.