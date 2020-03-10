Hekimoğlu Dizisi Selin kimdir? Belçim Bilgin Rol aldığı yapımlar ve diziler

Amerikan yapımı Dr. House dizisinden uyarlanmış olan Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Hekimoğlu’nun yapımcılığını Ömer Özgüner ve Ümmü Burhan üstlenirken, yönetmen koltuğunda Hülya gezer oturuyor. Dizinin orijinal senaryosunun Türkiye’ye uyarlayan isim ise Banu Kiremitçi Bozkurt’tur. Timuçin Esen, Ebru Özkan Saban, Okan Yalabık, Kaan Yıldırım, Aytaç Şaşmaz, Damla Colbay gibi önemli isimlerin kadrosunda bulunduğu Hekimoğlu dizisinde, 40’lı yaşlarda bir doktor Tıp Fakültesinden arkadaşı İpek'in yönetici olduğu vakıf hastanesinde Enfeksiyon Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı olarak görev yapmaktadır. Gerek yaşam tarzı gerekse hastalıkları ele alış biçimiyle bilinen doktor tanımından çok uzakta olan Ateş Hekimoğlu'nun hastaları ve hastalıklar ile arasında bağ konu alınmaktadır. Dizide sürekli değişen konuk oyuncular ve farklılık gösteren hastalıklar bulunmaktadır.

Konusu ve oyuncuları ile izleyiciden tam puan alan ve reyting oranları yüksek gelen Hekimoğlu dizisi kadrosuna yeni yüzler katmak için kolları sıvadı. Bu yeni isimlerden ilki ise Belçim Bilgin oldu.

Belçim Bilgin Kimdir?

Belçim Bilgin 31 Ocak 1983'te Ankara'da dünyaya geldi. Küçüklüğünden beri herkese oyuncu olacağını söyleyen Belçim Bilgin bu yaşlarda tiyatroya ve oyunculuğa merak saldı. İlkokulu Salih Alptekin İlkokulu'nda okuduktan sonra babasının tayini nedeni ile İskenderun'a taşındılar. Ortaokulun son yılı ve lise yıllarını Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi'nin sosyal ortamında geçiren Bilgin, 2001 yılında Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi'nden mezun oldu. 2002'de Ankara Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü'nde yüksek eğitimine başladı. Ancak lise yıllarında amatör olarak tiyatroyu deneyen Belçim Bilgin, oyuncu olmayı düşünüyordu. Bir arkadaşının vasıtasıyla Yılmaz Erdoğan'la tanıştı ve Beşiktaş Kültür Merkezindeki Workshop’lara katılma fırsatı buldu. Bu olaydan sonra Sıfır Kilometre adlı sinema filminde oynayan Bilgin, okulunu dondurup Fransa’nın başkenti Paris'e yerleşti. Burada 2 sene kalan Bilgin, Dol adlı filmde de rol aldı. 2006 yılında Türkiye'ye dönen güzel oyuncu Yılmaz Erdoğan ile dünya evine girdi. Hatırla Sevgili adlı dizide Defne karakterini canlandıran Belçim Bilgin, eşi Yılmaz Erdoğan'ın yazdığı bir oyunda rol almak istediğini de belirtmiştir. 23 Ocak 2009 da vizyona giren Güz Sancısı filminde Nemika karakterini canlandırmıştır. Ayrıca Ocak 2011'de Aşk Tesadüfleri Sever adlı filmde başrol oyuncusu olarak yer alan oyuncu ,2016 yılında Kördüğüm adlı dizide de başrol oyuncusu olarak rol almıştır. Bunların yanı sıra başarılı oyuncu, Annemin Yarası ve Cebimdeki Yabancı filmlerinde de rol almıştır. Belçim Bilgin İnstagram hesabına https://www.instagram.com/belcimbilgincom/ linki üzerinden ulaşabilmeniz mümkündür.

Belçim Bilgin’in rol aldığı dizi filmler;

2005- Sıfır Kilometre,

2006- Hatırla Sevgili,

2007- Dol,

2008- Güz Sancısı,

2009- Yol Arkadaşım,

2009- Güldünya,

2011- Aşk Tesadüfleri Sever,

2011- Keşanlı Ali Destanı,

2011- Kurtuluş Son Durak,

2012- Gergedan Mevsimi,

2012- Sessiz,

2013- Kelebeğin Rüyası,

2014- Sadece Sen,

2014- Çalsın Sazlar,

2015- Annemin Yarası dizi ve filmlerinde rol almıştır.

Hekimoğlu Selin Rolü Karakteri Kimdir?

Belçim Bilgin’in hayat vereceği Selin karakteri, Timuçin Esen’in hayat verdiği Ateş Hekimoğlu karakterinin eski eşi olarak dizi kadrosuna dahil oluyor. Bir süre evli olan ve sonradan ayrılan çiftin ortak bir arkadaşları bulunmakta. Dünya üzerinde Ateş’e katlanabilen iki isimden bir olan Orhan hem Ateş’in hem de Selin’in oldukça yakın arkadaşı. Ateş’in vurdumduymaz tavırları karşısında Selin ile nasıl diyalogları olacağı ise merak ediliyor. Bir diğer merak edilen konu ise arada kalacak olan Orhan’ın ne yapacağı.

Hekimoğlu dizisi son bölümde neler olacak?

Hastanenin yönetim kurulunda bir değişiklik yaşanır ve Vahap Ergün yeni yönetim kurulu başkanı olur. Diğer doktorlara göre daha farklı ve vurdumduymaz olan Ateş Hekimoğlu doktor önlüğü giymediği için Vahap Ergün’ün dikkatini çeker. Bu durum Hekimoğlu’nun hiç hoşuna gitmez. Öte yandan hastanede kalp nakli bekleyen bir kadın bulunmaktadır. Kadının sağlık durumu her geçen saat kötülemektedir. Hekimoğlu tüm riskleri göze alarak Sevgi Hanım’ı tedavi etmeye hazırdır. Tedavi sürecinde birtakım tatsızlıklar yaşanır.