Hekimoğlu dizisi tekrar bölümleri hangi günler yayınlanıyor? Hekimoğlu dizisi tekrar bölümleri gün ve saatleri

Hekimoğlu dizisi 17 Aralık Salı günü ilk bölümü ile izleyici karşısına çıkacak. Dr. House dizisinin uyarlaması olan Hekimoğlu, bir hastane dizisi olacak. Başrollerinde Timuçin Esen, Ebru Özkan, Okan Yalabık, Kaan Yıldırım, Damla Colbay ve Aytaç Şaşmaz yer alıyor.

Hekimoğlu tekrar bölümleri ne zaman yayınlanacak?

House M.D dizisi, 2004 yılında Amerika’da yayınlanmış ve birçok ödüle layık görülmüştür. 2012 yılında final yapan dizi, 8 sezon boyunca Fox Broadcasting kanalında yayınlanmıştır. Dizinin Türkiye uyarlaması ise karşımıza ‘’Hekimoğlu’’ olarak çıkıyor.

İlk bölümü Salı akşamı saat 20.00’de yayınlanacak olan dizinin tekrar bölümü yine aynı gün saat 22.30’da başlayacak. Dizinin ilk bölümünün hemen ardından tekrar bölümü yayınlanacak.

Hekimoğlu kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için hafta içi gece yarısından sonra sık sık yayınlanacak.