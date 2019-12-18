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Hekimoğlu dizisi tekrar bölümleri hangi günler yayınlanıyor? Hekimoğlu dizisi tekrar bölümleri gün ve saatleri

Hekimoğlu dizisi, reyting rekorları kıran House M.D. dizisinin uyarlaması olarak ekranlara gelecek. İlk bölümü 17 Aralık Salı günü yayınlanacak olan dizi seyircide büyük merak uyandırdı. Henüz ilk bölümü yayınlanmadan izleyiciler Hekimoğlu dizisi tekrar bölümleri hangi günler yayınlanıyor, sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte Hekimoğlu dizisi tekrar bölümleri gün ve saatleri ile ilgili tüm detaylar.

18 Aralık 2019 Çarşamba 22:29
Hekimoğlu dizisi tekrar bölümleri hangi günler yayınlanıyor? Hekimoğlu dizisi tekrar bölümleri gün ve saatleri

Hekimoğlu dizisi 17 Aralık Salı günü ilk bölümü ile izleyici karşısına çıkacak. Dr. House dizisinin uyarlaması olan Hekimoğlu, bir hastane dizisi olacak. Başrollerinde Timuçin Esen, Ebru Özkan, Okan Yalabık, Kaan Yıldırım, Damla Colbay ve Aytaç Şaşmaz yer alıyor.

House M.D dizisi, 2004 yılında Amerika’da yayınlanmış ve birçok ödüle layık görülmüştür. 2012 yılında final yapan dizi, 8 sezon boyunca Fox Broadcasting kanalında yayınlanmıştır. Dizinin Türkiye uyarlaması ise karşımıza ‘’Hekimoğlu’’ olarak çıkıyor.

Hekimoğlu tekrar bölümleri ne zaman yayınlanacak?

İlk bölümü Salı akşamı saat 20.00’de yayınlanacak olan dizinin tekrar bölümü yine aynı gün saat 22.30’da başlayacak. Dizinin ilk bölümünün hemen ardından tekrar bölümü yayınlanacak.

Hekimoğlu kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için hafta içi gece yarısından sonra sık sık yayınlanacak.

Son Güncelleme: 18.12.2019 22:29
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