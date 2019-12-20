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Hekimoğlu dizisi tekrar bölümleri ne zaman yayınlanıyor? Hekimoğlu dizisi tekrar bölümleri gün ve saatleri

Kanal D ekranlarında izleyicileri ile buluşan Hekimoğlu dizisinin tekrar bölümlerinin ne zaman yayınlanacağı diziseverler tarafından merak ediliyor. Peki Hekimoğulu dizisi tekrar bölümleri ne zaman yayınlanıyor? İşte Hekimoğlu dizisi tekrar bölümleri gün ve saatleri hakkındaki ayrıntıların tümü…

20 Aralık 2019 Cuma 20:44
Hekimoğlu dizisi tekrar bölümleri ne zaman yayınlanıyor? Hekimoğlu dizisi tekrar bölümleri gün ve saatleri

Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başlayan Hekimoğlu dizisi izleyiciler tarafından büyük bir ilgi ile karşılandı. Dizinin ilk bölümünü kaçıran dizi severler ise tekrar bölümlerinin ne zaman yayınlanacağını araştırmaya başladılar.

Kanal D ekranlarında izleyici karşısına geçen Hekimoğlu dizisinin oyuncu kadrosu da izleyiciler tarafından büyük beğeni kazanmış durumda. Deneyimli oyuncu kadrosu içerisinde Timuçin Esen, Ebru Özkan, Okan Yalabık, Aytaç Şaşmaz, Kaan Yıldırım ve Damla Colbay gibi önemli isimler yer alıyor.

Karga Seven Pictures tarafından ortaya konan ve senaryosunu Banu Kiremitçi’nin yazdığı Hekimoğlu dizisi Hülya Gezer’in yönetimi ile izleyicilerin beğenisine sunuluyor.

Diğer yandan dizinin ilk bölümünü izleyememiş olan seyirciler, tekrar bölümlerinin ne zaman yayınlanacağını da merak ediyor ve araştırıyorlar. Aşağıdaki kısımda Hekimoğlu dizisinin yayınlanan ilk bölümünün tekrarlarının yayınlanacağı gün ve saatler yer almaktadır.

  • Salı: 22.30
  • Çarşamba: 00.15
  • Perşembe: 20.00
Son Güncelleme: 20.12.2019 20:44
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