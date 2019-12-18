Hekimoğlu dizisi tutuldu mu? Hekimoğlu dizisi reytingleri nasıl, izlenir mi?

Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayan Hekimoğlu dizisinin reytinglerde nasıl bir başarı elde ettiği merak edilmeye başlandı. Dizinin Total ve AB reyting verilerinde istediği sonucu alıp alamadığı, senaryonun beğenilip beğenilmediği de araştırılıyor.

Hekimoğlu reyting sonuçları

Salı akşamı ilk bölümüyle yayın hayatına başlayan Hekimoğlu dizisi, Mucize Doktor gibi doktor temalı bir dizi olduğu için beklentileri düşürüyor. Ancak oyuncu kadrosunda yer alan birçok isim diziyi ayağa kaldırabilir. Dizi Salı akşamları televizyon ekranlarında yer alan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Elimi Bırakma ve Kadın dizileriyle aynı gün ekranlara geliyor.

Hekimoğlu dizisi erken final yapar mı?

Hekimoğlu dizisi oyuncu kadrosunda Timuçin Esen, Aytaç Şaşmaz ve Kaan Yıldırım gibi isimleri bulunduruyor. İddialı oyuncu kadrosu ve tecrübeli isimlere kadrosunda yer verilen Hekimoğlu dizisi zorlu rakiplerine karşın reytinglerde istediği başarıyı elde edebilir.

Güçlü oyuncu kadrosuyla şimdiden ilgi uyandırmayı başaran Hekimoğlu dizisinin reyting başarıları ve erken final yapıp yapmayacağına ilişkin ayrıntılar belli oldukça içeriğimizde yer vereceğiz.

Hekimoğlu fragman