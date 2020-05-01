Hekimoğlu dizisi yeni sezon ne zaman başlayacak? Hekimoğlu bitti mi?

Hekimoğlu Dizisi Ne Zaman Başlayacak?

Kovid-19 salgınından sonra diziler çekimleri durdurdu ve yeni bölümler yayınlanmamaktadır. Dizilerin çekimlere ne zaman döneceği merak edilen konular arasında yer almaktadır. Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Hekimoğlu’da dizi çekimlerini durduran diziler arasında yer almaktadır. Salgının yavaşlamasından sonra insanlar dizi çekimlerinin başlayıp başlamayacağını merak ediyor.

Amerikan yapımı House M.D. dizisinin uyarlaması olan Hekimoğlu dizisi Kanal D ekranlarına gelmektedir. Salı akşamları yayınlanan dizi Karga Seven Pictures imzalı bir dizidir ve senaryosunu Banu Kiramitçi kaleme almaktadır. Başrolleri Timuçin Esen, Okan Yalabık, Ebru Özkan, Kaan Yıldırım, Aytaç Şaşmaz ve Damla Colbay gibi isimler paylaşmaktadır. Sevilerek izlenen dizinin yeni bölümlerinin ne zaman başlayacağı merak ediliyor.

Hekimoğlu dizisi final ya da sezon finali yapmadı. Salgın nedeniyle diziye ara verildi ve salgın bittiğinde dizi çekimlerinin başlayacağı bilinmektedir. Salgın tamamen sona erdiği zaman dizi seti tekrar kurulacak ve yeni bölüm çekimleri başlayacaktır. Mayıs veya Haziran ayında dizinin çekilmeye başlaması beklenmektedir. Dizinin birkaç bölüm çektikten sonra sezon finali yapacağı düşünülüyor. Salgının gidişatına göre bir karar verilecek ve uygulanacaktır. Eğer uzun süre bu durum devam ederse dizi sezon finali yapmış sayılacak ve yeni sezona kadar yayınlanmayacaktır. Bu durumda yeni bölümler Eylül ayında ekranlara gelecektir.

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