Hekimoğlu dizisi yeni sezon ne zaman başlayacak? Hekimoğlu bitti mi?

Hekimoğlu Dizisi Ne Zaman Başlayacak?
Kovid-19 salgınından sonra diziler çekimleri durdurdu ve yeni bölümler yayınlanmamaktadır. Dizilerin çekimlere ne zaman döneceği merak edilen konular arasında yer almaktadır. Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Hekimoğlu’da dizi çekimlerini durduran diziler arasında yer almaktadır. Salgının yavaşlamasından sonra insanlar dizi çekimlerinin başlayıp başlamayacağını merak ediyor.
Amerikan yapımı House M.D. dizisinin uyarlaması olan Hekimoğlu dizisi Kanal D ekranlarına gelmektedir. Salı akşamları yayınlanan dizi Karga Seven Pictures imzalı bir dizidir ve senaryosunu Banu Kiramitçi kaleme almaktadır. Başrolleri Timuçin Esen, Okan Yalabık, Ebru Özkan, Kaan Yıldırım, Aytaç Şaşmaz ve Damla Colbay gibi isimler paylaşmaktadır. Sevilerek izlenen dizinin yeni bölümlerinin ne zaman başlayacağı merak ediliyor.
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