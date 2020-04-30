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Hekimoğlu dizisi yeni sezon, yeni bölümler ne zaman başlayacak?

Hekimoğlu dizisi yeni sezon, yeni bölümler ne zaman başlayacak merak ediliyor. Kanal D ekranlarının sevilen dizi Hekimoğlu ilk sezonuyla büyük beğeni toplamıştı. İşte Hekimoğlu dizisinin ikinci sezonu hakkında merak edilenler…

30 Nisan 2020 Perşembe 18:57
Hekimoğlu dizisi yeni sezon, yeni bölümler ne zaman başlayacak?

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Hekimoğlu’nun yeni sezon tarihi merak ediliyor. Bilindiği gibi korona virüs nedeniyle dizinin çekimlerine ara verilmişti. İzleyiciler dizinin ne zaman başlayacağını merak ediyordu.

Hekimoğlu dizisi 2. sezon ne zaman başlayacak?

Kanal D ekranlarında her hafta Salı günü yayınlanan Hekimoğlu dizisi reytinglerde zirvede yer alıyordu. Dizi korona virüs salgını nedeniyle çekimlerine ara vermişti. Dizinin bu sene ekranlarda olmayacak. Dizinin yeni sezonda ekranlara dönmesi bekleniyor. Ancak yeni sezon tarihi hakkında net bir tarih şuan için belli değil. Dizinin yeni sezon tarihi korona virüsün durumuna göre belli olacak. Eğer salgın Haziran ayı gibi azalır ve çekimler başlarsa dizi Eylül ayında yeni sezona başlayacaktır.

Hekimoğlu dizisi ikinci sezon 2020-2021 başlama tarihi

Hekimoğlu dizisinin çekimleri yapılan planlamalara göre Haziran ayı sonrasında başlayacak. Eğer yapılan planlamada bir aksaklık olmazsa dizi Eylül ayının başında yeni sezona merhaba diyecektir. Kanal D genel olarak dizilerini Eylül’ün ilk haftasında başlatıyor. Buna göre dizinin 8 Eylül Salı günü ikinci sezonuyla izleyici karşısına çıkacağını söyleyebiliriz. Ancak bu durum salgın sürecine göre değişiklik gösterebilir.

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Son Güncelleme: 30.04.2020 18:57
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