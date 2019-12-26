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Hekimoğlu dizisinde anlatılan hastalık Gece terörü hastalığı nedir? Gece terörü hastalığı belirtileri nedir?

Son zamanların en dikkat çeken dizilerinden bir tanesi olan Hekimoğlu dizisinin son bölümünde ki hastalık insanlarda merak uyandırdı. Hekimoğlu dizisinde anlatılan hastalık Gece Terörü nedir ve Gece Terörü hastalığı belirtileri nedir soruları son günlerin en fazla araştırılan başlıkları arasında yerini aldı. İşte Gece Terörü hastalığına ait tüm detaylar.

26 Aralık 2019 Perşembe 10:51
Hekimoğlu dizisinde anlatılan hastalık Gece terörü hastalığı nedir? Gece terörü hastalığı belirtileri nedir?

Son zamanların en fazla beklenen dizilerinin başında gelen Hekimoğlu dizisi 17 Aralık Salı günü Kanal D ekranlarında izleyicisi ile buluştu. İddialı bir şekilde ekranlarda yerini alan Hekimoğlu dizisi, ABD’de yayınlanan ve 8 sezon 177 bölümden oluşan House M.D dizisinin bir uyarlaması olarak dikkat çekiyor. Ayrıca dizinin oyuncu kadrosunda  Timuçin Esen, Okan Yalabık, Ebru Özkan, Kaan Yıldırım, Aytaç Şaşmaz ve Damla Colbay yer alıyor.

Hekimoğlu

Dizide en dikkat çeken isim başrolünde olan Timuçin Esen’in hayat verdiği Ateş Hekimoğlu karakteri oldu. Doktor Ateş’e dizinin ikinci bölümünde yeni bir vaka geliyor. Vakanın sahibi 16 yaşında bir lise öğrencisi. Çift görme ve gece terörü atakları yaşadığı aktarılıyor. Bu kısımdan sonra izleyicilerin en fazla merak ettiği gece terörü hastalığının ne olduğu oldu.

Hekimoğlu dizisi gece terörü hastalığı nedir?

Kanal D’nin iddialı yapımı olarak ekranlara gelen House M.D uyarlaması olan dizide ikinci bölümde gelen vaka izleyicilerin meraklarını arttırdı. Gece terörü adı verilen hastalığın sosyal medyada ve kişiler arasında merak edilmesi sonrasında intenetten araştırmalar hız kazandı. Buna göre gece terörü hastalığının iki sebebi bulunuyor. Ya stres ya da istismar.

Gece terörü hastalığı nedir?

gece terörü

Gece terörü, uyku sırasında kişinin engelleyemediği fiziksel hareketlerini beliren bir uyku bozukluğudur. Daha çok 5-7 yaşlarında görülen hastalık nadirde olsa yetişkinlerde de görülebilir. Gece terörü uykunun 2-3 saat sonrasında görülen ve kişinin uykudan çığlık atarak veya bağırarak uyanması durumudur. Bu çığlık ve bağırma sırasında çarpıntı, terleme, hızlık nefes alma, kas kasılmaları ve ciltte kızarmalar meydana gelebilir. Genelde çok kısa sürse de bazen 30-40 dakika sürdüğü bile gözlemlenebilir. Kişiler sabah uyandıklarında gece geçirilen atağı hatırlamazlar. Gece terörünün kabustan farkı da budur.

Son Güncelleme: 26.12.2019 10:51
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