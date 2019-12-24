Hekimoğlu dizisinin çekildiği hastane nerdedir? Adı nedir? Hekimoğlu hangi hastanede çekiliyor?

Kanal D ekranlarının Dr. House uyarlaması olarak gelecek ve merakla beklenen dizisi olan Hekimoğlu’nun hangi hastanede çekildiği merak edilen konular arasında yerini aldı.

Dizi hayranları tarafından merakla beklenen yapım olan Hekimoğlu dizisi 19 Aralık 2019 Perşembe akşamı saat 20:00’da izleyici ile buluşacak. Fragmanı ile büyük ses getiren ve Dr. House izleyen veya izlemeyen pek çok insanı meraklandıran yapımın başrol karakteri Ateş Hekimoğlu merak edildiği kadar dizinin hangi hastanede çekildiği de merak ediliyor. Hekimoğlu dizisinin konusu ise farklı bakış açısına sahip bir doktorun hastalara ve hastalıklara değişik bakış açısını konu alacak. Hekimoğlu dizisinin çekildiği hastane ise Tuzla’da bulunan Okan Üniversitesine bağlı hastanede yapılıyor.