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Hekimoğlu Selin kimdir? Gerçek adı nedir? Belçim Bilgin rol aldığı yapımlar ve diziler

Kanal D ekranlarında yayınlanan Hekimoğlu dizisine yeni bir karakter dahil olacak. Peki diziye katılacak isim olan Selin kimdir? Gerçek adı nedir? Selin’i canlandıracak olan Belçim Bilgin’in rol aldığı yapımlar ve diziler haberimizde yer alıyor.

10 Mart 2020 Salı 04:57
Hekimoğlu Selin kimdir? Gerçek adı nedir? Belçim Bilgin rol aldığı yapımlar ve diziler

Kanal D ekranlarında yayınlanan Hekimoğlu dizisine yeni isimler dahil olmaya devam ediyor. En son diziye dahil olan Güven Kıraç’ın ardından Belçim Bilgin’ de dizi kadrosuna katılacak. Timuçin Esen, Okan Yalabık, Ebru Özkan Saban, Kaan Yıldırım, Damla Colbay ve Aytaç Şaşmaz gibi deneyimli isimlerin rol aldığı dizide Belçim Bilgin Ateş’İn eski karısı ve Orhan’ın arkadaşı olarak 11.bölümde katılacak. Güven Kıraç ise diziye hastane yönetim kurulu başkanı olarak dahil edilecek.

Dizinin Salı akşamı yayınlanacak yeni bölümünde  Ateş ile hastanenin yeni yönetim kurulu başkanı Vahap Ergün arasındaki gerginlik oluşacak. İpek’e Ateş ile birlikte olup olmadıklarını soran Vahap hastaneye bomba gibi gelecek. Ateş bir ameliyat konusunda yine riskli hareketler yapacaktır.

Son Güncelleme: 10.03.2020 04:57
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