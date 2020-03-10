Hekimoğlu Selin kimdir? Ünlü Oyuncu Belçim Bilgin rol aldığı yapımlar ve diziler

Kanal D ekranlarının sevilen hastane dizisi Hekimoğlu’nun kadrosuna yeni bir karakter dahil oluyor. Başrollerinde Timuçin Esen, Ebru Özkan, Okan Yalabık, Kaan Yıldırım’ın yer aldığı diziye son olarak usta oyuncu Güven Kıraç katılmıştı.

Timuçin Esen’in canlandırdığı Ateş Hekimoğlu karakterinin eski eşi olan Selin karakteriyle ünlü oyuncu Belçim Bilgin dizinin kadrosuna dahil oldu.

Belçim Bilgin, dizinin yeni bölümlerinde Okan Yalabık’ın hayat verdiği Orhan karakterinin yakın arkadaşı ve aynı zamanda Hekimoğlu’nun eski eşi olarak yer alacak.

Belçim Bilgin kimdir?

Hekimoğlu dizisi 11.bölümü ile 10 Mart Salı akşamı saat 20.00’de Kanal D ekranlarında seyirci karşısına çıkacak.

Belçim Bilgin, 31 Ocak 1983 tarihinde Ankara’da doğdu. Güzel oyuncunun yönetmen Yılmaz Erdoğan ile yaptığı evliliğinden Rodin adında bir oğlu var.

Üniversite eğitimine Ankara Hacettepe Üniversitesi Bilgi-Belge Yönetimi Bölümü’nde başladı. Küçük yaşlarından beri tiyatrocu olmak isteyen Belçim Bilgin, Yılmaz Erdoğan ile tanıştı. Sonrasında Yılmaz Erdoğan’ın ders verdiği Beşiktaş Kültür Merkezi (BKM) Workshop’lara katıldı. Bu sırada ‘’Sıfır Kilometre’’ adlı sinema filminde yer alan oyuncu okulunu dondurarak Paris’e yerleşti. Paris’te iki yıl kalan Belçim Bigin, ‘’Dol’’ adlı filmde rol aldı. 2006 yılında Türkiye’ye dönerek Yılmaz Erdoğan ile hayatını birleştirdi.