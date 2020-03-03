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Hekimoğlu Vahap Ergün kimdir? Gerçek adı nedir? Güven Kıraç hakkında bilgiler

Kanal D ekranlarında yayınlanan uyarlama dizi Hekimoğlu dizisinde Vahap Ergün karakterinin kim olduğu merak ediliyor. Gerçek adı nedir? Hekimoğlu dizisine katılan ünlü oyuncu Güven Kıraç hakkında bilgiler, dizide oynadığı karakter ile ilgili merak edilenler haberimizde.

03 Mart 2020 Salı 02:56
Hekimoğlu Vahap Ergün kimdir? Gerçek adı nedir? Güven Kıraç hakkında bilgiler

Kanal D ekranlarına gelen ve dünyaca ünlü House M.D. dizisinden uyarlanan Hekimoğlu dizisi 9.bölümüyle 25 Şubat Salı akşamı ekranlara geldi. Başrollerinde Timuçin Esen, Okan Yalabık, Ebru Özkan Saban’ın yer aldığı dizi 3 Mart Salı ekranlara gelecek olan yeni bölümünün ilk fragmanı ekranlara geldi. Yeni bölümünde Hekimoğlu bu sefer hastasının beyanına güvenmek zorunda kalıyor. 

Hekimoğlu Dizisinde Sürpriz İsim 

Kanal D ekranlarında yayınlanan Hekimoğlu dizisine ünlü oyuncu Güvenç Kıraç katıldı. Hastanenin bağışçılarından biri olan Vahap Ergün karakterini canlandıracak. Ayrıca Vahap Ergün yönetim kurulu başkanı olarak da göreve başlıyor. Hekimoğlu ile tanışmak için onun yanına giden Vahap, durum karşısında şaşkınlığını gizleyemez ve Hekimoğlu’nun da onun hakkında ilginç teorileri de bulunmaktadır. 

Yeni gelen vakada da Hekimoğlu her zaman davrandığı gibi davranamaz ve hastasının sözüne itimat etmek zorunda kalır. Zira kurulun karşısında vereceği yanıt herkes için büyük önem taşımaktadır. Hastane için de büyük önem taşır. Yeni bölüm 3 Mart Salı akşamı Kanal D ekranlarına gelecek. 

Hekimoğlu Dizisi Son Bölümde Neler Yaşandı? 

Hekimoğlu dizisinin son bölümünde 13 yaşındaki Ali, hastalığına teşhis konulamayınca dosyayı tıbbi tanı tedavi bölümü devralır. Ali arkadaşlarının düzenlediği ruh çağırma seansından sonra hastalanmıştır. Bu yüzden onun lanetlediğine inanmaktadır. 

Ali’nin durumu gittikçe kötüleşmektedir. Tüm bulgular şarbona işaret etmektedir. Bu sırada Orhan, at yarışı izlemeye beraber gitmediği için Hekimoğlu’ndan bir ton laf işiteceğini düşünür ancak İpek, Hekimoğlu’nun Zeynep ile birlikte gittiğini söyler. Bu durum gündeme bomba gibi düşer. Emre’nin de beklemediği bir misafiri gelir. 

Son Güncelleme: 03.03.2020 02:56
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