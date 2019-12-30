Hekimoğlu yeni bölüm var mı yok mu? 31 Aralık neden yok, Hekimoğlu yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Kanal D ekranlarının yeni dizisi Hekimoğlu, izleyici ile buluşmaya devam ediyor. Dr. House dizisinden uyarlama olan dizi Salı akşamları Kanal D ekranlarından seyircisi ile buluşuyor. 24 Aralık 2.bölümü yayınlanan dizinin 3.bölümünün yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oldu. Dizinin yeni bölümünün yayınlanacağı günün yılbaşı akşamına denk gelmesiyle izleyiciler, Hekimoğlu 31 Aralık yeni bölümü var mı diye araştırmaya başladı.

31 Aralık Hekimoğlu yayınlanacak mı?

Başrollerini Timuçin Esen, Kaan Yıldırım, Ebru Özkan, Damla Colbay, Okan Yalabık ve Aytaç Şaşmaz’ın paylaştığı Hekimoğlu dizisi Ateş Hekimoğlu adlı deha doktorun hayatını ve hastanede yaşadıklarını anlatıyor. Salı günleri yayınlanan dizinin yılbaşı akşamı yeni bölümü olacak mı sorusu gündeme gelmeye başladı. Kanalların reyting kaygısı ile hareket etmesiyle yılbaşı akşamlarında kanallar da eğlenceli programlara yer veriliyor.

Hekimoğlu dizisinin 31 akşamı yeni bölümü yayınlanmayacak. Kanal D ekranlarında yılbaşı akşamı Afili Aşk yılbaşı özel bölümü yer alacak. Hekimoğlu dizisinin yeni bölümünün 7 Ocak Salı yayınlanacağı düşünülüyor. Fakat her dizinin Ocak ayının başlarında reklam anlaşması dolayısıyla ara verdiği bilindiğinden dizinin gidişatı ile ilgili net bir bilgi yok. Sezon arası verdiği varsayıldığında dizi yılbaşından 2 hafta sonra ekranlara gelmeye devam edecektir.