Hekimoğlu Zeynep Can kimdir? Gerçek adı nedir? Damla Colbay hakkında bilgiler

Başrollerinde Timuçin Esen, Ebru Özkan, Okan Yalabık, Kaan Yıldırım, Damla Colbay ve Aytaç Şaşmaz'ın olduğu Hekimoğlu dizisi yayınlanan fragmanları ile izleyicide büyük bir heyecan oluşturdu. Dizi de Damla Colbay’ın canlandırdığı Zeynep Can karakteri ise dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

DAMLA COLBAY KİMDİR?

Ateş’in ekibinde tek kadın olan Zeynep Can, güzelliği ile göz kamaştıran bir bağışıklık sistemi uzmanıdır. Tüm hastalarına şefkatle yaklaşan Zeynep Can hastaları ile gereğinden fazla bağ kurmaktadır. Dizide Timuçin Esen’in canlandırdığı Ateş karakterinin tam tersi özelliklere sahip olan Zeynep Can ilerleyen bölümlerde Ateş’e benzemeye başlayacaktır.

14 Ocak 1993 yılında dünyaya gelen Damla Colbay 1.66 metre boyunda, 52 kilo ve Oğlak burcudur.Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümünden mezun olmuştur. İlk profesyonel oyunculuk deneyimini Kara Para Aşk dizisi ile gerçekleştiren Colbay, ilk başrolünü ise Hayat Mucizelere Gebe dizisinde canlandırmıştır. Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayan Hekimoğlu dizisiyle yeniden izleyici ile buluşacak olan Damla Calboy, Zengin ve Yoksul dizisinde canlandırdığı Aysel karakteriyle de izleyicinin beğenisini toplamıştı.