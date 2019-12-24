İstanbul 11°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
113153
ALTIN
286.661
DOLAR
5.9460
STERLİN
7.7082
EURO
6.5925

Hekimoğlu Zeynep Can kimdir? Gerçek adı nedir? Damla Colbay hakkında bilgiler

Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayan Hekimoğlu dizisinin, ilk fragmanının yayınlanmasıyla birlikte, Hekimoğlu Zeynep Can Kimdir sorusu en sık aratılan sorulardan biri oldu. İşte, Damla Colbay Bilgileri.

24 Aralık 2019 Salı 20:02
Hekimoğlu Zeynep Can kimdir? Gerçek adı nedir? Damla Colbay hakkında bilgiler

Başrollerinde Timuçin Esen, Ebru Özkan, Okan Yalabık, Kaan Yıldırım, Damla Colbay ve Aytaç Şaşmaz'ın olduğu Hekimoğlu dizisi yayınlanan fragmanları ile izleyicide büyük bir heyecan oluşturdu. Dizi de Damla Colbay’ın canlandırdığı Zeynep Can karakteri ise dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Ateş’in ekibinde tek kadın olan Zeynep Can, güzelliği ile göz kamaştıran bir bağışıklık sistemi uzmanıdır. Tüm hastalarına şefkatle yaklaşan Zeynep Can hastaları ile gereğinden fazla bağ kurmaktadır. Dizide Timuçin Esen’in canlandırdığı Ateş karakterinin tam tersi özelliklere sahip olan Zeynep Can ilerleyen bölümlerde Ateş’e benzemeye başlayacaktır.

DAMLA COLBAY KİMDİR?

hekimoğlu zeynep can

14 Ocak 1993 yılında dünyaya gelen Damla Colbay 1.66 metre boyunda, 52 kilo ve Oğlak burcudur.Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümünden mezun olmuştur. İlk profesyonel oyunculuk deneyimini Kara Para Aşk dizisi ile gerçekleştiren Colbay, ilk başrolünü ise Hayat Mucizelere Gebe dizisinde canlandırmıştır. Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayan Hekimoğlu dizisiyle yeniden izleyici ile buluşacak olan Damla Calboy, Zengin ve Yoksul dizisinde canlandırdığı Aysel karakteriyle de izleyicinin beğenisini toplamıştı.

Son Güncelleme: 24.12.2019 20:02
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mucize Doktor'dan müjdeli haber
Mucize Doktor'dan müjdeli haber
Yedinci Koğuştaki Mucize film müzikleri albümü yayınlandı!
Yedinci Koğuştaki Mucize film müzikleri albümü yayınlandı!
Çocuk dizisi Hasan’ın babası kimdir? Hasan'ın babası yaşıyor mu?
Çocuk dizisi Hasan’ın babası kimdir? Hasan'ın babası yaşıyor mu?
Metin Hara Ayşe Akın ile aşk mı yaşıyor? Bebek’te el ele görüldüler
Metin Hara Ayşe Akın ile aşk mı yaşıyor? Bebek’te el ele görüldüler
Acun Ilıcalı ve O Ses Türkiye jurisinden MasterChef performansı
Acun Ilıcalı ve O Ses Türkiye jurisinden MasterChef performansı
Çukur dizisine neden ceza kesildi? RTÜK'ten Çukur dizisine ceza yağdı!
Çukur dizisine neden ceza kesildi? RTÜK'ten Çukur dizisine ceza yağdı!

Popüler Haberler

Hekimoğlu Dizisi Deniz kimdir? Gerçek adı nedir? Sina Özer hakkında bilgiler
Sözleşmeli er maaşları ne kadardır? Sözleşmeli er tazminat hakkı ve maaş bilgileri
Hekimoğlu Dizisi oyuncuları kim kimdir?
Hekimoğlu Zeynep Can kimdir? Gerçek adı nedir? Damla Colbay hakkında bilgiler
Hekimoğlu dizisi hangi yabancı diziden uyarlamadır? Hekimoğlu dizisi uyarlaması ve konusu
Hekimoğlu dizisinin çekildiği hastane nerdedir? Adı nedir? Hekimoğlu hangi hastanede çekiliyor?
Yapı Kredi hesabı nasıl açılır? Yapı Kredi hesap açma işlemleri, ücreti ve belgeleri
İstanbul Toptancılar Çarşısı ne zaman açılır, ne zaman kapanır? İSTOÇ açılış, kapanış ziyaret ve çalışma saatleri
Yasaklanan Google hesabı için ne yapılabilir? Yasaklanan Google hesabı için itiraz formu adresi
PTT Gişe görevlisi nasıl olunur? Ptt Gişe ve büro çalışanı nasıl olunur, maaşlar ıne kadardır?
2019 Yılı Mübarek Cuma Mesajları 20 Aralık Cuma - En Güzel Resimli Cuma Mesajları
Ek 5 tarım sigortası iptali nasıl yapılır? Ek 5 tarım sigortası iptal işlemleri
Memurlar için derece ve kademe hesaplama nasıl yapılır? 657 Memur kadroları ve derece hesaplama işlemleri
Günlük burç yorumları 19 Aralık 2019 Perşembe - Burcunuza göre sizi bugün yaşantınızda neler bekliyor?
Reddi Miras hangi durumlarda yapılır? Reddi miras nedir? Reddi Miras hakkında bilgiler
Beyaz Show 2020 ne zaman başlayacak? Beyaz Show yeni konsept nasıl olacak?
2020 TOKİ Engelli projeleri nelerdir? Toki engelli projelerine başvuru şartları ve detaylar
Günlük burç yorumları 25 Aralık 2019 Çarşamba - Burcunuza göre gündelik hayatınızda ne gibi değişiklikler olacak!
Doğduğun Ev Kaderindir dizisi yayın günü belli oldu mu? Tv8 Doğduğun Ev Kaderindir dizisi yayın tarihi
Çukur Mahsun geri mi döndü? Yamaç'ı Mahsun mu kurtardı? Berkay Ateş yeniden Çukur'da
İkametgah değişikliği nasıl yapılır? E-devlet ile online adres değişikliği bildirimi

Anketler Karikatürler
Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.