Her Şey Seninle Güzel filmi konusu ve oyuncu kadrosu!

Burcu Biricik ve Mert Fırat’ın başrollerinde olduğu Her şey Seninle Güzel filmi gerek konusu gerekse oyuncuları ile merak edilmeye başlandı. Aşk filmi olacak filmin oyuncu kadrosunun genişliği nedeni ile merak edildiği söylense de konu olarak da izleyenleri büyülemeye geliyor. Cem Karcı’nın yönetmen koltuğunda oturduğu filmin yapımcısı ise Şebnem Aşkın’dır. Her Şey Seninle Güzel filmi 1997 ABD yapımlı olan En İyi Arkadaşım Evleniyor filminden uyarlanan bir aşk filmidir.

Her Şey Seninle Güzel filminin oyuncuları

Burcu Biricik, Mert Fırat, Hazar Ergüçlü, İlker Aksum, Sait Genay, Laçin Ceylan, Doğaç Yıldız, Aydan Taş, İrem Helvacıoğlu bulunuyor.

Unutulmayan bir aşkın tekrarlanması için eski sevgilisini gözüne kestiren bir kadın ve her şeyden habersiz kendi hayatını yaşamaya çalışan bir adamın hikayesinin anlatıldığı film oyuncu kadrosu ile büyük dikkat çekiyor.

Her Şey Seninle Güzel filmi konusu

Başarılı bir iş kadını olan Deniz, Eski sevgilisi Emre ile ayrıldıktan sonra Emre hala Deniz’i hayatının aşkı olarak görmektedir. Deniz ise Emre’yi tamamen kaybedeceğini anladığında direkt İzmir’e gider. İzmir’e gittiğinde ise onu bir rakip beklemektedir. Güzelliği ile herkesi kendisine aşık eden Melis.

Her Şey Seninle Güzel filmi nerede çekildi?

Çekimlerinin büyük bir çoğunluğu İzmir’de yapılan En İyi Arkadaşım Evleniyor uyarlaması filmin bazı sahneleri ise İstanbul’da çekilmiştir.

Güncelleme Tarihi: 13 Mayıs 2020, 21:39