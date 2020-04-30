Hercai dizisi yeni sezon, yeni bölümler ne zaman başlayacak?

Hercai Dizisi 3.Sezon Ne Zaman Başlayacak?

Tüm dünyayı saran korona virüs salgını sonrası dizi ve film çekimleri durduruldu. ATV ekranlarının sevilen dizisi Hercai de sete ara veren diziler arasında yer aldı. Dizinin yeni bölümlerinin ne zaman yayınlanacağı, dizinin 2.sezona devam edip etmeyeceği ve 3.sezon olarak mı devam edeceği merak ediliyor.

Dizi sezon finali yapmadan, salgın nedeniyle yeni bölümleri yayınlamaya ara verdi. Mia yapımı dizi geçen yıl 15 Mart 2019 tarihinde başlamıştı. Yönetmen koltuğunda Barış Yöş’ün oturduğu ve Sevgi Yılmaz’ın kaleme aldığı dizi ilk sezonunu başarılı şekilde bitirmişti. İkinci sezona devam ederken salgın nedeniyle dizi çekimlerini durdurma kararı aldı.

Hercai Dizisi 3.Sezon Olacak Mı?

Reyting oranları oldukça yüksek olan dizi salgına kadar iyi bir şekilde devam ediyordu. Korona virüs salgını sonrası dizi çekimleri durduruldu ve çekimlerin ne zaman başlayacağına dair net bir açıklama yapılmadı. Dizinin ne zaman başlayacağına dair sadece tahminler yer almaktadır. Çekimler durdurulduğu için yeni bölüm yayınlanmamaktadır. Salgın sona erdikten sonra çekimlerin başlayacağı düşünülüyor. Bu da Haziran ayına kadar dizinin olmayacağı anlamına gelmektedir.

ATV ekranlarında yayınlanan ve ilk sezonu başarılı bir şekilde bitiren Hercai dizisi ikinci sezona salgın nedeniyle ara verdi. Dizinin çekimleri durduruldu ve ne zaman başlayacağı bilinmiyor. Ancak Haziran ayında dizi başlarsa birkaç bölüm sonra dizinin sezon finali yapacağı düşünülüyor. Sezon finali yapılırsa yeni sezonun olacağı anlaşılacak. Ancak salgın sona ermez ve daha uzun sürerse o zaman çekimlerin başlaması da uzun sürecektir. Bu durumda dizinin son durumunun ne olacağı pek bilinmemektedir.

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