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Hercai Mustafa Bey Kimdir? Gerçek adı nedir? Halil İbrahim Kalaycıoğlu hakkında bilgiler

Hercai dizisinin kadrosuna katılan Hercai Mustafa Bey kimdir merak ediliyor. Miran'ın ailesinin geçmişini bilen Mustafa Bey gerçekleri anlatacak mı? İşte detaylar.

06 Mart 2020 Cuma 04:12
Hercai Mustafa Bey Kimdir? Gerçek adı nedir? Halil İbrahim Kalaycıoğlu hakkında bilgiler

Hercai dizisinin kadrosuna yeni bir isim katılıyor. Mustafa Bey karakterini, Miran’ın geçmişine dair bilgilere sahip bir isim. Miran, annesinin yaşadıklarını öğrenmek için dayısı ile konuşacak. Mustafa Bey, Aslanbeylere güvenmeyeceğini söyleyerek annesinin yaşadıklarını anlatacak.

Halil İbrahim Kalaycıoğlu kimdir?

Halil İbrahim Kalaycıoğlu 1957 yılında Malatya’da doğmuştur. Oyuncu ‘’Kurtlar Vadisi Pusu’’ dizisi ile herkes tarafından tanınmıştır. Tiyatro bölümü mezunu olan Kalaycıoğlu birçok oyun, dizi ve filmde yer almıştır.

Babası şoför olan oyuncu maddi açıdan zor dönemler geçirdiklerini söylüyor. Tiyatro ile tanışması ise okulda aşık olduğu kız sayesinde olmuştur.

Halil İbrahim Kalaycıoğlu’nun oynadığı diziler ve filmler

Usta oyuncu; ‘’Bu Toprağın Sesi’’, ‘’Tuzu Kurular’’, ‘’Koçum Benim’’, ‘’Seni Yaşatacağım’’, ‘’Lise defteri’’, ‘’Büyük buluşma’’, ‘’Çalınan Ceset’’, ‘’Acı Hayat’’, ‘’Bendeniz Aysel’’, ‘’Berberler’’, ‘’Son Osmanlı Yandım Ali’’, ‘’Tramvay’’, ‘’Umut Adası’’, ‘’Dede Korkut Hikayeleri’’, ‘’Kurtlar Vadisi Pusu’’, ‘’Aman Annem Görmesin’’, ‘’Kırık Kalpler’’, ‘’Kız Kaçıran’’, ‘’Farklı desenler’’, ‘’Hür Adam’’, ‘’Samanyolu’’, ‘’Çok Mu Komik?’’, ‘’Kurt Kanunu’’, ‘’Nizama Adanmış Ruhlar’’, ‘’Ötesiz İnsanlar’’, ‘’Şartlı tahliye’’, ‘’Bordo Bereliler Suriye’’, ‘’Bordo Bereliler 2: Afrin’’, ‘’Derin Kaos’’ adlı yapımlarda rol almıştır.

Son Güncelleme: 06.03.2020 04:12
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