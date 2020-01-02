Hercai yeni bölüm neden yok, neden yayınlanmıyor? 3 Ocak ve 10 Ocak Hercai yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Hercai Cuma günü yeni bölümüyle ekranlarda olacak. Dizide Reyyan ve Miran’ın birlikteliği izleyicileri büyülemeye devam ediyor. Dizi her bölümüyle reyting rekoru kırarken yeni bölümüyle de şimdiden merak konusu oldu.

Hercai dizisi bu hafta neden yok, 3- 10 Ocak Hercai yayınlanmayacak mı, yeni bölüm ne zaman?

Her hafta Cuma günü yayınlanan Hercai dizisinin yapımcılığını Mia Yapım yapıyor. Çok beğenilen dizinin yönetmenliğini ise Cem Karcı yapıyor. Sevilen dizinin başrollerinde ise Akın Akınözü ve Ebru Şahin yer alırken, ikiliye Serhat Tutumluer, Ayda Aksel, Macit Sonkan, Serdar Özer, Oya Unustası, Tansu Taşanlar, İnci Şen, Cahit Gök ve Duygu Yetiş gibi başarılı isimler eşlik ediyor. Mardin’in Midyat ilçesinde çekimleri yapılan diziye yerel halktan büyük gösteriliyor.

Merakla beklenen dizinin yeni bölümünün bu hafta olmayacağı dedikoduları sevenlerini üzdü.

Dizide Midyat’ın en büyük ailelerinden Şadoğulları’nın torunu Reyyan ve Miran’ın zorlu aşkı anlatılıyor. Dizinin her bölümü ilgi ile takip edilirken, bu hafta yayınlanmayacağı söylentileri ortaya atıldı. Dizinin kitlesi bu durumu üzüntüyle karşılarken dizinin neden yayınlanmayacağını araştırmaya başladı.

Sevilen dizinin bu hafta ekranlarda olmayacağı doğrulandı. Yayınlanmama sebebi ise yeni yılın ilk haftası dizilerin reklam anlaşmaları yapması olarak gösterildi. Bu nedenle izleyiciler yeni bölümü biraz daha bekleyecek.