Hercai yeni bölümler ne zaman başlayacak? Hercai 3. sezon olacak mı?

Koronavirüs sürecinde dizi setlerinin ara vermesi ile kanalların elleri kolları bağlanırken dizi izleyenler ise hayranı olduğu dizilerin ne zaman başlayacağı konusunda araştırmalarına devam ediyor. Pandeminin ülkemizde azalması ile birlikte dizilerin ne zaman başlayacağı merak edilirken ATV ekranlarında yayınlanan ve ciddi bir hayran kitlesi olan Hercai dizisi en fazla merak edilen diziler arasında yerini aldı. Mart ayında Cuma gecelerine damga vuran dizinin yeni bölümlerinin ne zaman yayınlanacağı merak edilmeye devam ediyor.

Hercai dizisi ne zaman başlayacak?

Reytingleri çok yüksek olan dizinin salgın nedeni ile setine ara verildikten sonra pek çok Hercai hayranı dizinin ne zaman başlayacağı hakkında sık sık araştırma yapmakta. Çekimleri Mardin’de yapılan dizinin ne zaman başlayacağı merak edildiği halde ATV’den kesin bir tarih verilmemesi dizi hayranlarını bir hayli üzüyor. Şuan da Hercai dizisinin Haziran ayında başlaması planlanırken sürecin ne göstereceği bilinmediği için dizi daha ileri bir tarihte de başlayabilir açıklaması yapıldı.

Hercai 3. Sezon olacak mı?

Dizinin 3. Sezonunun olup olmayacağı konusunda bir kesinlik olmazken dizinin 2. Sezonuna koronavirüs nedeni ile ara verilmesi ve yüksek reyting rakamları sayesinde dizinin 3. Sezon çekimleri yapılacakmış gibi duruyor. Eğer denildiği gibi dizi Haziran ayında başlayacak olursa diziye bir sezon finali çekilme ihtimali yüksek gibi duruyor.

Hercai oyuncuları ve konusu nedir?

Oyuncu kadrosu ile dikkatleri ilk günden üzerine çekmeyi başaran Hercai’de Ebru Şahin, Akın Akınözü, İlay Erkök, Gülçin Santırcıoğlu, Macit Sonkan, Tansu Taşanlar, Oya Unustası, İlay Erkök, Edip Saner, Güneş Hayat, Gülçin Hatıhan, Aydan Burhan ve İnci Şen gibi usta isimler bulunmaktadır.

Dizide Ebru Şahin(Reyyan) Şadoğlu ailesinin asi ve özgrülük arayışında olan kızına hayat verirken, Akın Akınözü(Miran) Aslanbey ailesinin aşkı ve intikamı arasında kalan genç delikanlıyı canlandırmaktadır. Aslanbey ve Şadoğlu aileleri arasında yaşanan sorunlardan dolayı ortaya çıkan intikamın alevlendirdiği bir aşkı konu alan dizi hayran kitlesi tarafından takip edilmeye devam ediyor.

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