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Hizmetçiler Belkıs kimdir? Gerçek adı nedir? Servet Pandur hakkında bilgiler

Kanal D ekranlarında yakın bir tarihte yayınlanmaya başlayacak olan Hizmetçiler dizisinin karakterleri izleyiciler tarafından araştırılıyor. İnternet üzerinde “Hizmetçiler dizisi Belkıs kimdir?” sorusu aranıyor. Peki Belkıs karakterinin gerçek adı nedir? İşte Servet Pandur hakkında bilgiler ve çok daha fazlası…

15 Şubat 2020 Cumartesi 16:35
Hizmetçiler Belkıs kimdir? Gerçek adı nedir? Servet Pandur hakkında bilgiler

Kanal D ekranlarında yakın bir tarihte izleyicilerin beğenisine sunulacak olan Hizmetçiler dizisi hakkında araştırmalar hız kesmeden devam ediyor. Dizideki karakterlerin merak edildiği bu dönem içinde Belkıs karakterinin kim olduğu da araştırılan konular arasında yer alıyor.

Belkıs karakterine bakıldığında Hizmetçiler dizisinde adının çok geçeceği anlaşılıyor. Üvey oğlu olan Armağan’a öz oğlu gibi davranan Belkıs onu etraftaki tüm tehlikelerden korumaya çalışmaktadır. Annelik duyguları ile hareket eden Belkıs oğlu Armağan’ı Çiçek’ten uzaklaştırmak istemektedir. Çünkü Çiçek ona göre son derece tehlikeli bir kızdır.

Belkıs Kimdir?

Hizmetçiler dizisindeki Belkıs karakterini Servet Pandur canlandırmaktadır. Servet Pandur 1970 senesinde doğmuştur. En son Kanatsız Kuşlar isimli dizide kendini gösteren başarılı oyuncu daha önceden pek çok yapımda da yer almıştır. Hercai dizisinin ilk bölümlerinde yer alan ancak sonrasında diziden ayrılan oyuncu Bir Aile Hikayesi dizisinde de bulunmuştur.

Ayrıca kendisi Yılanların Öcü, Fatmagül’ün Suçu Ne? Ve Unutma Beni gibi dizilerde de rol oynamış ve çok başarılı performanslar sergilemiştir.

Son Güncelleme: 15.02.2020 16:35
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