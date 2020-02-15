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Hizmetçiler Çiçek Tuna kimdir? Gerçek adı nedir? Aleyna Solaker oynadığı diziler ve yapımlar

Meksika dizisinden uyarlanan yeni dizi Hizmetçiler konusuyla olduğu kadar oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor. Oyuncu kadrosunda yer alan Çiçek Tuna kimdir? Çiçek Tuna’nın gerçek adı nedir? Aleyna Solaker’in oynadığı diziler ve yapımlar haberimizde yer alıyor.

15 Şubat 2020 Cumartesi 16:10
Hizmetçiler Çiçek Tuna kimdir? Gerçek adı nedir? Aleyna Solaker oynadığı diziler ve yapımlar

Uyarlama dizilere bir yenisi olarak eklenen ve Ellas son La Alegria Del Hogar adlı diziden uyarlanan Hizmetçiler dizisi Kanal D’de yayınlanmaya başlanacak. Dizide bir sitede çalışan dört hizmetçinin yaşamı ve birbiriyle olan bağları işlenirken dizinin başrollerinde  Deniz Baysal Yurtcu, Algı Eke, Selen Domaç, Aleyna Solaker, Yiğit Kirazcı ve Seçkin Özdemir gibi isimler yer alacak. Dizinin yapımcılığında Fabrika Yapım bulunurken senaryosunu ise Makbule Kosif, Gülsev Karagöz, Özer Çetinel, Ruhan Arca ve Alper Alp Özgen üstleniyor.

Peki dizinin başrollerinden biri olan Aleyna Solaker kimdir?

1994 doğumlu genç oyuncu İstanbul’da doğmuştur. Çocukluğundan itibaren oyunculuk sektöründe yer alan Solakel, daha 6 yaşında Kuş Dili adlı dizide oynadı. Üniversite eğitimini Bilgi Üniversitesi tiyatro bölümünde tamamlayan genç oyuncu birçok yapımda rol aldı.

Aleyna Solakel’in Rol Aldığı Yapımlar

  • Kuş Dili
  • Dersimiz Atatürk
  • Altındağlar
  • Kırgın Çiçekler
  • Hizmetçiler

Aleyna Solakel  oyunculuğunun yanı sıra şarkı söylemekte ve modellik de yapmaktadır.

Çiçek Tuna Karakteri Kimdir?

Hizmetçiler dizisinde Aleyna SOlakel’in hayat verdiği Çiçek Tuna karakteri lüks bir evde yaşayan zengin bir ailenin çalışanı olarak karşımıza çıkıyor. Çiçek Tuna bu işi her  işte olduğu gibi birilerinin çalışanı olmak olarak tanımlıyor. Aynı zamanda Çiçek annesinin onay vermediği birisi ile beraber ve ondan vazgeçemiyor. Çiçek Tuna’nın yaşayacağı olaylar merakla bekleniyor.

Son Güncelleme: 15.02.2020 16:10
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